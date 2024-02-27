Yozgat’ta, 'ucuz et' kuyruğu: Vatandaşlar isyan etti

Yozgat’ta, Et ve Süt Kurumu satış mağazası önünde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlayan ucuz et kuyruğu, Ramazan ayı öncesinde daha da arttı. Ucuz kıyma ve kuşbaşı alabilmek için kuyrukta bekleyen vatandaşlar, mağaza sayısının artırılması halinde kuyrukların kısalacağını ifade etti.

Son Güncelleme:
Yozgat’ta, 'ucuz et' kuyruğu: Vatandaşlar isyan etti

Yozgat’ta, Et ve Süt Kurumu (ESK) satış mağazasının önündeki yoğunluk, Ramazan ayının başlamasına kısa süre kala daha arttı.

Vatandaşlar, Yozgat'ta sadece bir tane olan ve sabah saat 09.30’da açılan ESK satış mağazasının erken saatlerde sıraya giriyor. Mağazada günde yaklaşık 1.5 ton et satışı yapılıyor. Mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, bir kilo dana kıyma 229 liradan, kuşbaşını ise 259 liradan alıyor. Kasaplarda ise dana kıyma 430 liradan, kuşbaşı da 450 liradan işlem görüyor.

"HER ŞEYLER ALDI BAŞINI GİTTİ, PAHALI"

ESK satış mağazası önünde 2-3 kilo gelen bir paket kıyma alabilmek için bekleyen Hüseyin Selbes, "Her şeyler aldı başını gitti, pahalı. Pahalılık olduğundan kasaba varıyoruz 400 lira et, 400 lira kıyma. Buradan da işte 225 mi bilmiyorum ki. Burası daha hesaplı olduğu için, baksana en aşağı 700 kişi var, 600-700 kişi var. Yedi buçukta geldim. Kısmet alabilirsek alacağız. Sıra gelirse alacağız, kalırsa, kalmazsa havamızı alacağız. Ramazan hazırlığı için geldik. Kıyma alacağım" dedi.

"DAHA UCUZ, KASAPLARA GÖRE YARI YARIYA FİYAT"

Kuyrukta bekleyen emekli Ertuğrul Cankurtaran da "7’yi 20 geçe geldim ben buraya. Vallahi umut ediyoruz alacağız, inşallah alırız. Önümüzde herhalde 100 kişi var. Yüz de arkada iki yüz kişi var tahminim. Emekli adamız ne yapacağız? İstediğiniz kadar vermiyorlar ki. Onlar istediği kadar veriyor. Birer paket veriyorlar. Bir paket kıyma, bir paket kuşbaşı etleri var. Daha ucuz, kasaplara göre yarı yarıya fiyat" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Yozgat Türkiye ekonomisi Ekonomik kriz
Son Güncelleme:
Settar Tanrıöğen'in diziye dönüp dönmeyeceği belli oldu! Yıkan haber geldi Settar Tanrıöğen'in diziye dönüp dönmeyeceği belli oldu! Yıkan haber geldi
Altın fiyatlarında son durum: Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar? (27 Şubat 2024 Salı) Altın fiyatlarında son durum
İnci Taneleri'nde çalan şarkı trendlere girdi: O şarkıyı söyleyen isim belli oldu İnci Taneleri'nde çalan şarkı trendlere girdi: O şarkıyı söyleyen isim belli oldu
Merkez Bankası işaret etti, Mehmet Şimşek yanıt verdi: Kredi kartına taksit kaldırıldı mı? Merkez Bankası işaret etti, Şimşek yanıt verdi
ÇOK OKUNANLAR
TÜİK, kritik raporu açıkladı: İl olması beklenen 25 ilçe belli oldu! İl olması beklenen 25 ilçe belli oldu!
115 ülkede IQ araştırması: En zeki ülkeler belli oldu 115 ülkede IQ araştırması: En zeki ülkeler belli oldu
Komünist Başkan, canlı yayında Kadıköy'deki oy oranını açıkladı: 'Bu anket doğruysa büyük olay olur' Komünist Başkan, canlı yayında Kadıköy'deki oy oranını açıkladı: 'Bu anket doğruysa büyük olay olur'
İbrahim Uslu, oylarını ikiye katlayan üç partiyi açıkladı: "Esas hareketlilik bu partilerde" İbrahim Uslu, oylarını ikiye katlayan üç partiyi açıkladı
Fatih Portakal tarih verdi, 'asgari ücret' iddiasını aktardı: 'Şeref Oğuz da söylemişti' Fatih Portakal tarih verdi, 'asgari ücret' iddiasını aktardı: 'Şeref Oğuz da söylemişti'