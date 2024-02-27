Altın fiyatlarında son durum: Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar? (27 Şubat 2024 Salı)

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ne zaman faiz indirimine başlayacağına yönelik belirsizliklerin devam etmesi varlık fiyatlamalarını zorlaştırırken, yurt içi piyasalarda artan dolar kuru altın fiyatlarını destekledi. Bu gelişmelerle gram altın yeni güne yükselişle başladı.

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Altın fiyatlarında son durum: Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar? (27 Şubat 2024 Salı)

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ne zaman faiz indirimine başlayacağına yönelik belirsizlikler, altın fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Para piyasalarında, Fed'in martta politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın ilk faiz indirimine gitme ihtimali mayısta yüzde 16 ve haziranda yüzde 60 ile fiyatlanıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Fed'in faiz belirsizliğinin yanı sıra yurt içi piyasalarda artan dolar kuru altın fiyatlarını desteklerken, gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 36 lira seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatlarında son durum: Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar? (27 Şubat 2024 Salı) - Resim : 1

Dün, altının ons fiyatındaki azalışa karşın dolar kurundaki yükselişle yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 2 bin 32 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 410 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 880 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA SINIRLI YÜKSELİŞ

Dün yüzde 0,2 azalışla günü 2 bin 32 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 yükselişle 2 bin 35 dolarda seyrediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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