Merkez Bankası işaret etti, Mehmet Şimşek yanıt verdi: Kredi kartına taksit kaldırıldı mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartı kullanımında taksit uygulamasının kaldırıldığı iddialarına yanıt verdi. Şimşek, "Lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz" ifadesini kullandı.

Merkez Bankası işaret etti, Mehmet Şimşek yanıt verdi: Kredi kartına taksit kaldırıldı mı?

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, kredi kartı kullanımındaki yükselişi incelediklerini belirtti.

Buna dair çalışmaların yapılacağını belirten Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, çalışmaların ilerlemesiyle kamuoyuna detayların duyurulacağını belirtmişti.

KREDİ KARTINA TAKSİT KALDIRILDI MI?

Karahan'ın açıklamaları "kredi kartına taksit kaldırıldı" iddialarını gündeme getirirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin "Kredi kartına taksit kaldırıldı" iddialarının doğru olmadığına ilişkin paylaşımını alıntılayarak konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Merkez Bankası işaret etti, Mehmet Şimşek yanıt verdi: Kredi kartına taksit kaldırıldı mı? - Resim : 1

"İTİBAR ETMEYİNİZ"

Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberlerin dolaşıma sokulduğunu bildiren Şimşek, şunları kaydetti:

"Orta Vadeli Program'ımızda uygulayacağımız politikaları net şekilde ortaya koyduk. Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum, lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz."

Kaynak: Gerçek Gündem

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