Dikkat çeken yorum: 'Rahatsızlar, Erdoğan'a baskı uygulayacakları ortada'

10 Haber yazarı Erdal Sağlam, seçimden önce talebin canlı seyrinin sürdürmesinin ekonomi yönetimini zora soktuğunu, bu beklenmeyen gevşeme nedeniyle 31 Mart sonrası alınacak kararların sertleşmesi gerekeceğini söyledi.

"Alınacak önlemlerin başında gösterilen kredi kartı ve tüketici kredilerinde yapılacak kısıntılar konusunda ise ekonomi yönetiminin işinin bir hayli zor olacağı anlaşılıyor" ifadesini kullanan Sağlam, şöyle devam etti:

'BASKI UYGULAYACAKLARI ORTADA'

"Aslında sadece kredi kartları ya da krediler konusunda değil, alınması gereken hemen her tedbirde ciddi dirençlerin oluştuğu görülüyor. İhracatçının Merkez Bankası’nın 'TL değerlenmeye devam edecek' açıklamasından rahatsız olduğunu biliyoruz. Şimdi hükümeti zor durumda bırakmamak için susuyorlar ama seçim sonrası konuşacakları çok açık. Konuşmanın ötesinde, kararı verecek olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a baskı uygulayacakları da ortada. Bunun gibi birçok karşı çıkış, ekonomi yönetiminin gerekli kararları almasını zorlaştıracak.

Hem çalışanlar hem de esnaf ve perakende sektörü temsilcileri, son dönemde ekonomi yönetiminin planladığı kredi kartı ve tüketici kredisi sınırlamaları için 'yapmayın' demeye başladı. Buna bankalar da katıldı ve iyi kar elde ettikleri bu kanalın tümüyle kapanmasına engel olmak için, onlar da sınırlamaya karşı açıklamalar yapmaya başladılar."

'GENİŞ TOPLUMSAL KESİMLER, KISINTILARA ENGEL OLMAK KONUSUNDA BİRLİKTELER'

Sağlam, konunun çok büyük bir dirençle karşılaşma sebebini "Çünkü gelinen noktada talebin ve piyasadaki alışverişin sürmesinde kredi kartı ve tüketici kredilerinin ağırlığı çok arttı. Sadece tüketiciler değil, esnaf da kredi kartıyla alışveriş yapıp, maliyetini zamana yaymaya çalışıyor. O nedenle de geniş toplumsal kesimler, yapılacak kısıntılara engel olmak konusunda birlikteler" diye anlattı.

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