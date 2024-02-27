Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıkladı: Kredi kartına taksit dönemi bitti mi?

Sosyal medyada kredi kartına artık taksit yapılamayacağı iddiaları konuşulurken, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıkladı: Kredi kartına taksit dönemi bitti mi?

Hemen hemen herkesin kullandığı kredi kartlarında taksit döneminin bittiği, artık her şeyin tek çekim alınabileceği iddiaları gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından 'Kredi kartına taksit kaldırıldı' iddiasıyla ilgili açıklama yapıldı.

"BİR DÜZENLEME BULUNMAMAKTADIR"

Merkezin sosyal medya X hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Kredi kartına taksit kaldırıldı' iddiası doğru değildir. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya ilgili kuruluşlar tarafından, kredi kartı kullanımlarında taksit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin hayata geçirilmiş herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Kredi kartları konusunda doğru olmayan bilgiler üzerinden, piyasanın işleyişini bozabilecek mesnetsiz ve spekülatif açıklamalar yapıldığı tespit edilmiştir. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz."

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