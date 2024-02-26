Aziz Çelik'ten 'Kademeli Emeklilik' uyarısı: Hükümetin böyle bir hazırlığı yok!

A Para'da yer alan, sigorta girişi 8 Eylül 1999 sonrası olan vatandaşlar için yerel seçim öncesinde 'Kademeli Emeklilik Düzenlemesi' gelecek iddialarına Çalışma Yaşamı Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, isyan etti.

Haberin birçok gazete ve internet haber sitesinde yer alması üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, şu ifadelere yer verdi:

"Hükümetin böyle bir hazırlığı yok! Emeklilik bekleyenlerin beklentileri ile oynamayın! Aslı olmayan tevatürleri 'fırsat' diye yaymayın lütfen! Biraz editoryal özen lütfen!"

Aziz Çelik

HABERDE HANGİ İFADELER YER ALMIŞTI?

Sigorta girişi 8 Eylül 1999 sonrası olanlar için 31 Mart yerel seçimleri öncesinde yeni bir çalışma yürütüldüğü aktarılırken; Kademeli Emeklilik Düzenlemesi'nin yakın zamanda duyurulacağı iddia edildi.

Bu kapsamda A Para'nın aktardığı haberde, "Bakanlık harekete geçti! Yapılan çalışmanın onaylanması halinde, 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, istenen koşulları sağladıkları taktirde emekli olabilecekler. 9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6250 prim günü, erkekler için 45 yaş ve 6250 prim gün şartı aranacak" denildi.

Kaynak: Gerçek Gündem