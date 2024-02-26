İşletmeler finansal süreçlerini dijitalleştirmeye devam ediyor

Türkiye'nin ödeme sistemleri alanında öncü fintek kuruluşlarından olan Paynet, 2023'te işlem hacmini önceki yıla kıyasla iki katına çıkararak hedeflerini aştı. 2023'te 2 milyon işlem ve 37,5 milyar TL işlem hacmiyle %130'luk bir artış yakaladı. Paynet; PayPOS, Tedarikçi Ödemeleri, Açık Bankacılık ve PayKredi gibi yenilikçi çözümleriyle Türkiye'deki 32 bini aşkın işletmeyi dijitalleştiren şirket 2024 yılında daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor. Paynet, ekonomik ve konjonktürel zorluklara rağmen, işlem hacmi ve istihdam alanında hızlı büyümesini devam ettiriyor. Deneyimli uzmanlarla birlikte, Genç Yetenek Programı aracılığıyla üniversite öğrencilerini de bünyesine katıyor.

Bayi, distribütör ve alt bayi gibi katmanlı satış ve dağıtım kanalları olan işletmelere yönelik dijital çözümler sunan Paynet, B2B alanında en yüksek katma değeri sağlamaya odaklanıyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2023 yılında da özellikle bayilik sistemi veya üretim ve dağıtım ağına sahip kurumsal firmaların ürün satışı gerçekleştirdiği işletmeler ve son tüketiciye ulaştığı kanallarda Paynet’in çözümleri büyük ilgi görüyor ve sürekli yaygınlaşıyor.

Paynet Genel Müdürü Onur Ertürk, 2021'den itibaren Paynet'in sadece kartlı ödemelere aracılık eden bir platformdan farklı finansal ihtiyaçlara cevap verebilen bir yapıya dönüştüğünü belirtti. 2023'te hedeflerin üzerinde bir büyümeyle işlem hacmini iki katına çıkardıklarını ve küçükten büyüğe her türlü işletmeye finansal destek sunduklarını vurguladı. Ayrıca, yılın ilk yarısındaki zorlu koşullara rağmen bu desteği sürdürdüklerini ve büyümeye odaklandıklarını dile getirdi.

Paynet, ürün ve hizmet portföyünü hızla genişletmeye devam ediyor. Şirket, 2024 yılında daha fazla finansal hizmet sunmayı, üye iş yerlerinin maliyetlerini azaltmayı ve nakit akışlarını hızlandırmayı amaçlıyor. Paynet, 2023 yılında sunulmaya başlanan tüketici kredisi seçeneklerine ek olarak 2024 yılında ticari kredi hizmeti de sunmaya başlayacak. Açık Bankacılık hizmetlerine yeni özellikler eklenirken yapay zeka ile desteklenen yeni veri hizmetleriyle işletmelere daha fazla seçenek sunulacak. 2024 yılında, Paynet, işlem hacmini artırmaya devam etmeyi ve kartlı ödemeleri kullanmayan işletmelere çözümler sunarak nakit akışındaki tıkanıklıkları gidermeyi öngörülüyor.

2024 yılına yenilikçi teknolojiler yön verecek

2023 yılı birçok sektör açısından yapay zekanın öne çıktığı ve değerinin anlaşıldığı bir yıl oldu. Birçok işletme yapay zekadan nasıl faydalanabileceği ve hangi alanlarda kullanabileceği konusunda çalışmalar yürütüyor. Paynet, 2024 yılına yönelik olarak karmaşık finansal işlemleri olan işletmeler için yapay zekayı kullanarak ne gibi katma değerli hizmetler sunabileceği konusunda çeşitli çalışmalar yürüttü ve bir yol haritası oluşturdu. Bu yol haritası kapsamında 2024 yılında mevcut çözümlerini yapay zeka ile daha da öteye taşımayı ve yapay zeka ile desteklenen yeni ürün ve hizmetleri hayata geçirmeyi planlıyor. Diğer taraftan geçtiğimiz yıl başlanan UI/UX projesinin sonuçları da 2024 yılında alınmaya başlanacak. Araştırma ve planlama aşaması tamamlanan ve kodlama aşamasına geçilen proje ile işletmelere sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunulacak.