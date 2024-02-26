Merkez Bankası açıkladı: Dükkan ve ofis fiyatlarında sert artış!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı verilere göre, dükkan fiyatları son 1 yılda yüzde 98,9 artarken, ofis fiyatları yüzde 94,2 oranında arttı.

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Merkez Bankası açıkladı: Dükkan ve ofis fiyatlarında sert artış!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ticari gayrimenkul piyasasındaki fiyat gelişmelerinin izlenmesi amacıyla üretilen 'Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi'ni (TGFE) yayımlamaya başladı.

Yayımlanan verilere göre, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde Türkiye genelinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,5 oranında artan TGFE, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 98,2, reel olarak ise yüzde 21,8 oranında arttı.

SON 1 YILDA DÜKKAN FİYATLARI YÜZDE 98,9 ARTTI

Türkiye genelinde, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 13,1 oranında artan Dükkan Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 98,9, reel olarak ise yüzde 22,2 oranında arttı.

Merkez Bankası açıkladı: Dükkan ve ofis fiyatlarında sert artış! - Resim : 1

SON 1 YILDA OFİS FİYATLARI YÜZDE 94,2 ARTTI

Aynı çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 9,0 oranında artan Ofis Fiyat Endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 94,2, reel olarak ise yüzde 19,3 oranında yükseldi.

SON 3 AYDA EN ÇOK ARTIŞ ANKARA'DA

Üç büyük ildeki gelişmeler değerlendirildiğinde, İstanbul, Ankara ve İzmir’in ticari gayrimenkul fiyat endeksleri, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, sırasıyla yüzde 9,4, 14,5 ve 13,6 oranlarında artış gösterdi.

SON 1 YILDA EN ÇOK ARTIŞ YİNE ANKARA'DA

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 80,9, 110,2 ve 110,1 oranlarında artış gösterdi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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