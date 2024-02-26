Bakan Işıkhan'dan 'Kademeli emeklilik düzenlemesi yapılacak mı?' sorusuna yanıt

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışanların merakla beklediği staj ve kademeli emeklilik hakkında basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruyu yanıtladı.

Bakan Işıkhan'dan 'Kademeli emeklilik düzenlemesi yapılacak mı?' sorusuna yanıt

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AKP MYK'sının ardından "Kademeli emeklilik düzenlemesi yapılacak mı?" sorusuna yanıt verdi.

Işıkhan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği staj ve kademeli emeklilik hakkında herhangi bir çalışmalarının olmadığını söyledi.

"GÜNDEMİMİZDE YOK"

Bakan Işıkhan, "Gündemimizde staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok" ifadelerini kullandı.

Aziz Çelik'ten 'Kademeli Emeklilik' uyarısı: Hükümetin böyle bir hazırlığı yok! Çelik'ten 'Kademeli Emeklilik' uyarısı!
Yapım şirketi duyurdu: Kızılcık Şerbeti'nin 'Apo'sunu bakın artık kim canlandıracak Kızılcık Şerbeti'nin 'Apo'sunu bakın kim canlandıracak
İşletmeler finansal süreçlerini dijitalleştirmeye devam ediyor İşletmeler finansal süreçlerini dijitalleştirmeye devam ediyor
Kaktüsün solmasını önlüyor... Kaktüs beslerken deneyin hızlıca çiçek açıyor Kaktüsün solmasını önlüyor... Kaktüs beslerken deneyin hızlıca çiçek açıyor
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: 'Ankara'da gizli tutulan kulis bilgisi sızdırıldı' 'Ankara'da gizli tutulan kulis bilgisi sızdırıldı'
Akraba evliliğinin en çok ve en az olduğu iller açıklandı Akraba evliliğinin en çok ve en az olduğu iller açıklandı
Merkez Bankası tahmini ortaya koydu, uzmanı açıkladı: TL, dolar kuru karşısında ne zaman değer kazanacak? TL, dolar kuru karşısında ne zaman değer kazanacak?
Türk mutfağının en lezzetli 25 yemeği seçildi Türk mutfağının en lezzetli 25 yemeği seçildi
Naci Görür harita paylaşarak 2 yer için uyardı! Naci Görür harita paylaşarak 2 yer için uyardı!