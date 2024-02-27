Emekliye 5 bin TL ikramiye vaadi nasıl 3 bine düştü? Kulis: 'Mehmet Şimşek devreye girdi'

AKP'nin seçmen tabanında özellikle emekliler arasında bir çözülme yaşanırken, 5 bin TL olarak vadedilen emekli ikramiyesinin nasıl 3 bin TL'ye düştüğü ortaya çıktı.

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Emekliye 5 bin TL ikramiye vaadi nasıl 3 bine düştü? Kulis: 'Mehmet Şimşek devreye girdi'

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlere iktidarın en güvendiği seçmen kitlesi olan yaşlı ve emekli tabanda ciddi bir çözülme yaşandığı öne sürüldü.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan ‘AKP’lileri telaşlandıran durum: Emekli seçmen eriyor…’ başlıklı yazısında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı bir sunum nedeniyle AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emekliye 5 bin lira ikramiye vermekten son anda vazgeçtiğini yazdı.

Babacan, yazısında “AKP’nin seçmen tabanında, 65 yaş üstü önemli bir yer tutuyor. Ancak, son dönemdeki ekonomik kriz ve bir türlü dizginlenemeyen enflasyonun sonuçları seçmen tabanının uzaklaşmasına neden oldu. AKP’den uzaklaşan bu grupta, yüzde 30 oranında erime olduğu ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

5 BİN LİRA NASIL 3 BİNE DÜŞTÜ?

Her geçen gün artan hayat pahalılığı karşısında emeklilerin ekonomik durumu kötüleşmeyi sürdürürken, Çalışma Bakanı tarafından 5 bin lira olarak planlanan emekli ikramiyesinde de geri adım atıldı.

Babacan, yazısının konuya ilişkin kısmında şunları kaydetti:

“Bakanlar Kurulu toplantısında, 5 bin liralık ikramiyenin maliyetinin açıklanan para politikasını zorlayacağına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yapılan sunumun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı etkilediği ve frene basıldığı aktarılıyor. Ama bu konuda hala beklenti var, onu da belirtelim. Şimşek’in enflasyonun kontrol altına alınmasına ilişkin tarihi sürekli ileri attığı ve seçim vaatlerinin yarattığı sonuçlardan memnun olmadığı söyleniyor.”

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Emekli AKP İkramiye Mehmet Şimşek Emekli bayram ikramiyesi
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