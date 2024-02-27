Zehirlenen sadece Erzincan İliç olmamış: Maden şirketinde çalışan bir işçi ölmüş, biri hastalığa yakalanmış

Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik'e ait altın madeninde büyük bir toprak kayması meydana gelmişti.

Toprak kayması sonucunda 9 işçi toprak altına kalmış, bir süre arama kurtarma faaliyeti yürütülürken geçtiğimiz gün sonlandırılmıştı.

Maden şirketinin çevre izni ve lisansı iptal edilmişti.

Göçük faciasının yaşandığı maden işletmesi 2022 yılı Haziran ayında da siyanür sızıntısı ile gündeme gelmişti. Şirket yetkilileri sızıntı nedeniyle siyanür içeren 8 kilogramlık sızıntının olduğunu doğrulamış, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı altın madeninin faaliyetinin durdurulduğunu açıklamıştı. 16 milyon 441 bin lira idari para cezasını ödemesinin ardından, tüm tepkilere rağmen 3 ay sonra çalışmalarını devam ettirmişti.

Ayrıca 7,2 milyon dolar(221 milyon 232 bin 096 TL) vergi borcu da silinmişti.

2 İŞÇİYİ HASTA ETMİŞLER

14 gündür toprak altında kalan 9 işçinin akıbeti bilinmezken, maden şirketine siyanür ile doğayı zehirlemesinden de yoğun tepkiler veriliyor.

Hem işçilerin hem de doğanın hayatına zarar verecek kadar yoğun siyanür kullanan şirketin bir skandalı daha ortaya çıktı.

Daha önce şirkette çalışan Abdullah Doğan, siyanürlü alanda normal iş kıyafetiyle çalıştığı için akciğer kanserine yakalandığı ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybettiği belirtildi.

Bir başka çalışan Ali Fıstık'a da "pnömokonyoz" tanısı konulduğu ortaya çıktı.



10 haber'den Ersin Eroğlu'nun aktardığına göre, Abdullah Doğan madende çalışmaya başlamadan önce 2012 yılında herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ve madende çalışabileceği yönünde rapor alıyor. 2014’te akciğer kanserine yakalandığı belirtiliyor. Abdullah Doğan hakkında 27 Ekim 2021’de İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde verilen raporda sülfürik asitin kansere yol açmış olabileceği saptaması yapıldığı bildiriliyor.

Rapordan önce hastadan alınan bilgilendirmede ise siyanürlü alanda işçilerin normal iş kıyafetiyle çalıştığı, özel kıyafet kullanılmadığı belirtildi. Maden şirketine dava açan Abdullah Doğan duruşmalar sürerken 28 Nisan 2023’te hayatını kaybetti.

Çöpler Altın Madeni'nde çalışan ve meslek hastalığına yakalanan işçilerden biri de Ali Fıstık. 2014-2019 yılları arasında madende çalışan Ali Fıstık işten ayrılınca İliç İş Mahkemesi'nde dava açtı. Ali Fıstık hakkında Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından verilen raporda pnömokonyoz (akciğerlerde inorganik toz birikmesi ve buna karşı gelişen doku reaksiyonu) tanısı kondu. Fıstık'ın davası da sürüyor.