Sosyalistlere yönelik operasyon: Birçok kişi darp edildi, bir vekilin evinin kapısı kırıldı

Sosyalist düşünceye sahip olan ve örgütlü mücadele veren devrimcilere yönelik şiddet sürüyor.

Bu sabah İzmir ve İstanbul'da 15 devrimcinin evine operasyon düzenlendi.

Her iki şehirde de birçok adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Partizan Dergisi, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu’nu (SMF) başta olmak üzere çoğu demokratik kurumdan kişiler işkenceye varan yöntemlerle gözaltına alındı.

Dosyada 24 saat avukat görüş kısıtlılığı bulunurken, gözaltına alınanların 'örgüte finans sağlamak'la suçlandığı kaydedildi.

MİLLETVEKİLİNİN EVİNİ BASTILAR

DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu, bu sabah evinin kapsının kırılarak baskın yapıldığını ve konuyla ilgili dava açacağını aktardı.

Otlu şunları söyledi:

"İstanbul'da ikametgah ettiğim evin kapısı sabah İstanbul TEM tarafından kırılarak arama yapılmış. Evde nasıl bir hasar var bilmiyorum. Ankara'dan İstanbul'a geçeceğim. Bu faşist baskılara boyun eğmeyeceğiz! Her yerde teşhir etmeye devam edeceğim. Dava açacağım."

İstanbul'da ikametgah ettiğim evin kapısı sabah İstanbul TEM tarafından kırılarak arama yapılmış.

Evde nasıl bir hasar var bilmiyorum. Ankara'dan İstanbul'a geçeceğim. Bu faşist baskılara boyun eğmeyeceğiz! Her yerde teşhir etmeye devam edeceğim. Dava açacağım. — Çiçek Otlu (@cicekotluesp) February 27, 2024

GRUP İSYAN ATEŞİ ÜYELERİNİN EVİ DE BASILDI

Müzik topluluğu Grup İsyan Ateşi üyelerinin evinin de sabah saatlerinde polis tarafından basıldığı ve evlerinde hasar meydana geldiği açıklandı.

BİR GENÇ İŞKENCE GÖRDÜ

Suruç Katliamı'ndan sağ kurtulan Uğur Ok’un evine yönelik baskında evde bulunan SGDF’li Mazlum Ortaç'ın da işkenceye varan muamelelere maruz kaldığı belgelendi.

Kaynak: Gerçek Gündem