Sigaraya 7 Ayda 3. Zam! Temmuz Ateşi Cepleri Yakacak

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar’ın yaptığı açıklamaya göre, Philip Morris grubuna ait sigaralara 9 Temmuz 2025 itibarıyla zam yapıldı. En pahalı sigara 94 TL oldu. Bu zam 2025 yılı itibarıyla yapılan üçüncü zam oldu.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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Sigaraya 7 Ayda 3. Zam! Temmuz Ateşi Cepleri Yakacak
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Türkiye’de sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar’ın yaptığı açıklamaya göre, 9 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Philip Morris grubuna ait sigaralara yeni zamlar yansıtıldı. Buna göre, en pahalı sigara 94 TL’ye yükseldi.

YENİ FİYAT LİSTESİ BELLİ OLDU

Paylaşılan güncel fiyat listesine göre en yüksek fiyatlı ürün Parliament Night Blue Pack / Long oldu ve 94 TL’den satılmaya başlandı. Onu 93 TL ile Parliament Aqua Blue Slims, 92 TL ile Parliament Reserve ve Marlboro Red Long takip etti.

Zam gelen ürünler ve yeni fiyatlar şu şekilde:

Parliament Night Blue Pack / Long: 94 TL

Parliament Aqua Blue Slims: 93 TL

Parliament Night Blue / Aqua Blue / Reserve: 92 TL

Parliament Midnight Blue: 89 TL

Marlboro Red Long: 92 TL

Marlboro Red Touch: 90 TL

Marlboro Touch Blue / Gray / RCB: 90 TL

Marlboro Edge: 88 TL

Marlboro Edge Slims / Blue / Sky: 87 TL

Muratti: 87 TL

Muratti Blu: 86 TL

Lark: 86 TL

Chesterfield: 85 TL

L&M: 85 TL

Marlboro Roll 50 (Sarmalık Tütün): 120 TL

SİGARA FİYATLARINDA ART ARDA ZAMLAR

Bu son zamla birlikte, sigara fiyatları yıl içinde üçüncü kez artmış oldu. Ocak ve Nisan 2025’te yapılan zamların ardından Temmuz ayında gelen bu yeni artış, tiryakileri bir kez daha zora soktu.

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