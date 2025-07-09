Dünyanın En Kalabalık Ülkeleri Belli OIdu: Listede Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı

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Her yıl 11 Temmuz’da kutlanan Dünya Nüfus Günü dolayısıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dünya nüfusuna dair dikkat çekici verileri paylaştı. Birleşmiş Milletler'in nüfus tahminlerinden derlenen bilgiler ışığında, 2024 yılında dünyanın en kalabalık 20 ülkesi sıralandı. Listenin ilk sırasında Hindistan yer alırken, Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti.

HİNDİSTAN ZİRVEYE OTURDU

TÜİK’in yayımladığı verilere göre, 2024 yılı itibarıyla Hindistan, 1 milyar 450 milyon 935 bin kişilik nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi konumunda. Onu 1 milyar 419 milyon 321 bin nüfusa sahip Çin takip ediyor. Üçüncü sırada ise 345 milyonluk nüfusuyla Amerika Birleşik Devletleri bulunuyor. Bu üç ülke, dünya toplam nüfusunun %39,4’ünü oluşturuyor.

İşte Dünyanın En Kalabalık 20 Ülkesi

Hindistan: 1.450.935.791 kişi

Çin: 1.419.321.278 kişi

ABD: 345.426.571 kişi

Endonezya: 283.487.931 kişi

Pakistan: 251.269.164 kişi

Nijerya: 232.679.478 kişi

Brezilya: 211.998.574 kişi

Bangladeş: 173.562.364 kişi

Rusya: 144.820.423 kişi

Etiyopya: 132.059.768 kişi

Meksika: 130.861.007 kişi

Japonya: 123.753.041 kişi

Mısır: 116.538.258 kişi

Filipinler: 115.843.670 kişi

Kongo DC: 109.276.265 kişi

Vietnam: 100.987.687 kişi

İran: 91.567.738 kişi

Türkiye: 85.664.944 kişi

Almanya: 84.552.242 kişi

Tayland: 71.668.011 kişi

Kaynak: Haber Merkezi