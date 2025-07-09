Dünyanın En Kalabalık Ülkeleri Belli OIdu: Listede Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
TÜİK, 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü kapsamında yayınladığı bültende dünyanın en kalabalık ülkelerini sıraladı. Türkiye'nin listedeki sıralaması şaşırttı.
Her yıl 11 Temmuz’da kutlanan Dünya Nüfus Günü dolayısıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dünya nüfusuna dair dikkat çekici verileri paylaştı. Birleşmiş Milletler'in nüfus tahminlerinden derlenen bilgiler ışığında, 2024 yılında dünyanın en kalabalık 20 ülkesi sıralandı. Listenin ilk sırasında Hindistan yer alırken, Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti.
HİNDİSTAN ZİRVEYE OTURDU
TÜİK’in yayımladığı verilere göre, 2024 yılı itibarıyla Hindistan, 1 milyar 450 milyon 935 bin kişilik nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi konumunda. Onu 1 milyar 419 milyon 321 bin nüfusa sahip Çin takip ediyor. Üçüncü sırada ise 345 milyonluk nüfusuyla Amerika Birleşik Devletleri bulunuyor. Bu üç ülke, dünya toplam nüfusunun %39,4’ünü oluşturuyor.
İşte Dünyanın En Kalabalık 20 Ülkesi
Hindistan: 1.450.935.791 kişi
Çin: 1.419.321.278 kişi
ABD: 345.426.571 kişi
Endonezya: 283.487.931 kişi
Pakistan: 251.269.164 kişi
Nijerya: 232.679.478 kişi
Brezilya: 211.998.574 kişi
Bangladeş: 173.562.364 kişi
Rusya: 144.820.423 kişi
Etiyopya: 132.059.768 kişi
Meksika: 130.861.007 kişi
Japonya: 123.753.041 kişi
Mısır: 116.538.258 kişi
Filipinler: 115.843.670 kişi
Kongo DC: 109.276.265 kişi
Vietnam: 100.987.687 kişi
İran: 91.567.738 kişi
Türkiye: 85.664.944 kişi
Almanya: 84.552.242 kişi
Tayland: 71.668.011 kişi
Kaynak: Haber Merkezi