Kamil Koç'tan Yeni Karar! Otobüs Seferleri Tekrar Başladı

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Kamil Koç, küresel iş ortağı FlixBus ile birlikte yürüttüğü Avrupa operasyonlarını genişletmeyi sürdürüyor. 2022 yılında Sofya, Plovdiv ve Bükreş seferleriyle başlayan uluslararası hatlar, 2023’te Romanya’nın Köstence şehrinin de ağa dahil edilmesiyle güç kazanmıştı. Son olarak Bulgaristan’ın 3. büyük şehri olan Varna da rotaya eklendi.

HAT SAYSI 5'E YÜKSELDİ

İstanbul çıkışlı seferlerle Türkiye ile Avrupa arasında kurulan hat sayısı 5’e ulaşırken, bu güzergâhlarda günlük toplam 8 sefer hizmete sunuluyor. Yeni Varna hattıyla birlikte şirketin uluslararası taşımacılık filosundaki otobüs sayısı da 6’dan 8’e yükselmiş olacak.

YAZ SEZONUNA ÖZEL TALEP YOĞUNLUĞUNA HIZLI CEVAP

Kamil Koç Genel Müdürü Çağatay Kepek, yaptığı değerlendirmede Avrupa’daki ağlarını planlı bir şekilde genişlettiklerini vurgulayarak, “FlixBus iş birliği sayesinde seyahat kalitemizi Avrupa’nın yeni bir şehrine taşıyor olmaktan heyecan duyuyoruz” dedi.

Yeni hatla birlikte Bulgaristan’dan Türkiye’ye yönelik yoğun talebi karşılamayı hedeflediklerini belirten Çağatay Kepek, şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul çıkışlı bu yeni seferin, yalnızca iki şehir arasında ulaşımı sağlamayacağını; aynı zamanda tarihsel ve kültürel bağları da güçlendireceğini düşünüyoruz. Yaz sezonuyla birlikte artan talebi Varna hattı üzerinden doğrudan karşılamayı amaçlıyoruz. Bu adımın iki ülke arasındaki etkileşime katkı sunacağına inanıyoruz.”

Kamil Koç’un yeni seferleriyle birlikte Türkiye ile Bulgaristan arasında ulaşım seçenekleri çeşitlenirken, şirketin Avrupa’daki büyüme hamlesi de hız kesmeden devam ediyor.

Kaynak: AA