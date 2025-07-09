1,5 Milyon TL Altında Sıfır Otomobil Arayanlar Dikkat! Temmuz Listesi Güncellendi
Temmuz ayı itibarıyla otomobil sahibi olmak isteyenler yeniden fiyat araştırmalarına yöneldi. Piyasalardaki dalgalanma, kur artışları ve vergi yükü nedeniyle sıfır araç fiyatları son dönemde önemli ölçüde yükselirken, 1 milyon 500 bin TL’nin altında kalan modeller sürücülerin radarına girdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Otomobil dünyasının sosyal medyadaki popüler isimlerinden Hasan Aytekin, Temmuz 2025 için hazırladığı güncel sıfır araç listesiyle dikkat çekti. Aytekin'in paylaştığı liste, uygun fiyatlı otomobil arayışında olan binlerce kişi tarafından büyük ilgi gördü.
Peki bu fiyat aralığında hangi modeller öne çıktı? Hangi marka listeye kaç modelle girmeyi başardı?
GİRİŞ VE C SEGMENTİNDEKİ SEÇKİLER
Listede elektrikli araçlardan benzinli modellere, şehir içi kullanıma uygun küçük sınıf otomobillerden geniş hacimli C segmentine kadar çok sayıda alternatif yer alıyor. Dağıtıcı kampanyaları ve Temmuz ayı fiyat listeleri baz alınarak oluşturulan tabloda fiyat/performans oranı yüksek modellere yer verildi.
İşte Temmuz 2025 itibarıyla 1 milyon 500 bin TL altında satın alınabilecek sıfır otomobillerin tam listesi:
İLK 25'E GİREN MODELLER VE FİYATLARI
25. Nissan Juke – 1.0 DIG-T 115PS MHEV Tekna: 1.499.500 TL
24. Renault Clio – 1.0 TCe X-Tronic Icon: 1.409.000 TL
23. Renault R5 Evolution EV60 150 hp (Elektrikli): 1.450.000 TL
22. Togg T10X – V1 RWD Standart Menzil: 1.432.600 TL
21. BYD Dolphin – 150 kW 60 kWh Design: 1.495.000 TL
20. MG4 – Comfort: 1.379.000 TL
19. MG ZS – Comfort 1.0L AT: 1.399.000 TL
18. Opel Frontera – Elektrikli 83 kW Edition: 1.359.900 TL
17. Opel Corsa – Elektrikli 100 kW Edition: 1.419.000 TL
16. Opel Corsa – 1.2 100 HP Benzin GS: 1.330.000 TL
15. Opel Corsa – 1.2 75 HP Benzin Edition: 1.299.000 TL
14. Kia Picanto – 1.2 DPI 79 PS AMT Cool: 1.280.000 TL
13. Kia Picanto – 1.0 DPI 67 PS AMT Feel: 1.210.000 TL
12. Citroën ë-C3 Aircross – 83 kW Elektrikli Motor: 1.307.000 TL
11. Citroën ë-C3 – Elektrikli Max donanım: 1.189.900 TL
10. Citroën ë-C3 – Elektrikli versiyon: 1.129.900 TL
9. Hyundai Bayon – 1.2 MPI 79 PS Jump: 1.362.000 TL
8. Hyundai i20 – 1.0 T-GDI 100 PS DCT Style: 1.392.000 TL
7. Hyundai i20 – 1.2 MPI 79PS Jump: 1.234.000 TL
6. Hyundai i10 – 1.2 MPI 79PS Style: 1.180.000 TL
5. Hyundai i10 – 1.2 MPI 79PS Jump: 1.129.000 TL
4. Fiat Egea Cross – 1.6 M.Jet 130 HP DCT Trekking: 1.314.900 TL
3. Fiat Egea Cross – 1.4 Fire 95 HP Urban: 1.129.900 TL
2. Fiat Egea Sedan – 1.6 M.Jet 130 HP DCT Easy: 1.429.900 TL
1. Fiat Egea Sedan – 1.4 Fire 95 HP Easy: 999.900 TL
ELEKTRİKLİ ARAÇLAR YÜKSELİŞTE
Listede öne çıkan markalar arasında Fiat, Hyundai ve Citroën dikkat çekerken, elektrikli otomobillerin çeşitliliği de dikkat çekici düzeyde. Togg, BYD, MG ve Opel gibi markaların elektrikli modelleri listeye girmeyi başardı.
Fiat, 999 bin 900 TL’lik Egea Sedan modeliyle en uygun fiyatlı araç olarak listenin zirvesine yerleşirken; onu yine Egea’nın farklı versiyonları takip etti. Elektrikli Citroën ë-C3 ise hem menzil hem fiyat açısından iddialı bir seçenek sundu.