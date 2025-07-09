1,5 Milyon TL Altında Sıfır Otomobil Arayanlar Dikkat! Temmuz Listesi Güncellendi

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR YÜKSELİŞTE

Listede öne çıkan markalar arasında Fiat, Hyundai ve Citroën dikkat çekerken, elektrikli otomobillerin çeşitliliği de dikkat çekici düzeyde. Togg, BYD, MG ve Opel gibi markaların elektrikli modelleri listeye girmeyi başardı.

Fiat, 999 bin 900 TL’lik Egea Sedan modeliyle en uygun fiyatlı araç olarak listenin zirvesine yerleşirken; onu yine Egea’nın farklı versiyonları takip etti. Elektrikli Citroën ë-C3 ise hem menzil hem fiyat açısından iddialı bir seçenek sundu.