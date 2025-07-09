ÖTV Sonrası Cep Yakan Fiyatlar! Bir Alkol Grubuna Daha Zam Geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Tuborg alkol grubuna zam geldiğini açıkladı. Dündar, dün de Pernod Ricard Türkiye alkol grubuna zam geldiğini açıklamıştı. İşte güncellenen yeni liste ve fiyatlar…

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:
ÖTV Sonrası Cep Yakan Fiyatlar! Bir Alkol Grubuna Daha Zam Geldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerinin ardından güncellenen ÖTV ile birlikte alkol gruplarına da zam gelmeye devam ediyor.

Dün, Pernod Ricard Türkiye alkol grubuna zam geldiğini duyuran Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir alkol grubuna daha zam geldiğini duyurdu.

ÖTV Sonrası Cep Yakan Fiyatlar! Bir Alkol Grubuna Daha Zam Geldi - Resim : 1

Dündar, Tuborg alkol grubuna zam geldiğini belirterek yeni listeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Yeni fiyatlar şöyle:

Tuborg grubu bira ve alkollü içecek fiyatlarına 9 Ocak’ta zam gelmişti. Ocak ayındaki fiyat listesi ise şöyleydi:

* 50 CL Depozitolu şişe: 83 TL
* 50 CL Depozitosuz şişe: 85 TL
* 33 CL Depozitolu şişe: 60 TL
* 33 CL Depozitosuz şişe: 70 TL
* 50 CL kutu: 85 TL
* 33 CL kutu: 70 TL

ÖTV Sonrası Cep Yakan Fiyatlar! Bir Alkol Grubuna Daha Zam Geldi - Resim : 2

DÜN DE ZAM GELMİŞTİ

Erol Dündar, Pernod Ricard Türkiye alkol grubuna gelen zam sonrası yeni listeyi ise şöyle paylaşmıştı:

Chivas 12 İskoç viskisi 35 cl.: 950 TL

Chivas 12 İskoç viskisi 50 cl.: 1350 TL

Chivas 12 İskoç viskisi 70 cl.: 1750 TL

Chivas 12 İskoç viskisi 100 cl.: 2375 TL

Chivas 12 İskoç viskisi 175 cl.: 4200 TL

Chivas 12 İskoç viskisi 300 cl.: 7950 TL

Alkol, Sigara ve Akaryakıta Zam Geliyor: Tarih Belli Oldu! Artık Bu Fiyata SatılacakAlkol, Sigara ve Akaryakıta Zam Geliyor: Tarih Belli Oldu! Artık Bu Fiyata SatılacakEkonomi

ÖTV Güncellemesi Cüzdanları Vurdu: Alkol Fiyatları UçtuÖTV Güncellemesi Cüzdanları Vurdu: Alkol Fiyatları UçtuEkonomi

Etiketler
Alkol ÖTV
Son Güncelleme:
Bakan Bolat Duyurdu, Online Alışverişte Yeni Dönem Bakan Bolat Duyurdu, Online Alışverişte Yeni Dönem
2 Tanesinin Fiyatını Duyan Şoke Oldu! İşte Pazarın En Cep Yakanı... İşte Pazarın En Cep Yakanı...
Bugün Geleceğe Yönelik Adım Atmanız Gerektiğinin 3 İşareti Bugün Geleceğe Yönelik Adım Atmanız Gerektiğinin 3 İşareti
Kavunun Çekirdeğini Robottan Geçirip İçenler Etkisine İnanamıyor! Çekirdeği Adeta Sıvı Şifa Bombası Kavunun Çekirdeğini Robottan Geçirip İçenler Etkisine İnanamıyor! Çekirdeği Adeta Sıvı Şifa Bombası
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Gözler İmralı'daydı... Terör Örgütü PKK Lideri Öcalan'dan Videolu Açıklama Terör Örgütü Lideri Öcalan'dan Yeni Açıklama... Bu Kez Videolu
Bankada Parası Olanlara Kötü Haber! Mevduat Hesaplarındaki Stopaj Oranları Değişti... Bankada Parası Olanlara Kötü Haber
İklim Kanunu Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bu Kurallara Uymayana Milyonluk Cezalar Yolda İklim Kanunu Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bu Kurallara Uymayana Milyonluk Cezalar Yolda
İBB Soruşturmasında Yeni Operasyon! Gözaltılar Var İBB Soruşturmasında Yeni Operasyon! Gözaltılar Var
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik İfade Verdi: İddialar Temelsiz CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik İfade Verdi: İddialar Temelsiz