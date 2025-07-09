ÖTV Sonrası Cep Yakan Fiyatlar! Bir Alkol Grubuna Daha Zam Geldi

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerinin ardından güncellenen ÖTV ile birlikte alkol gruplarına da zam gelmeye devam ediyor.

Dün, Pernod Ricard Türkiye alkol grubuna zam geldiğini duyuran Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir alkol grubuna daha zam geldiğini duyurdu.

Dündar, Tuborg alkol grubuna zam geldiğini belirterek yeni listeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Yeni fiyatlar şöyle:

Tuborg grubu bira ve alkollü içecek fiyatlarına 9 Ocak’ta zam gelmişti. Ocak ayındaki fiyat listesi ise şöyleydi:

* 50 CL Depozitolu şişe: 83 TL

* 50 CL Depozitosuz şişe: 85 TL

* 33 CL Depozitolu şişe: 60 TL

* 33 CL Depozitosuz şişe: 70 TL

* 50 CL kutu: 85 TL

* 33 CL kutu: 70 TL

DÜN DE ZAM GELMİŞTİ

Erol Dündar, Pernod Ricard Türkiye alkol grubuna gelen zam sonrası yeni listeyi ise şöyle paylaşmıştı:

Chivas 12 İskoç viskisi 35 cl.: 950 TL

Chivas 12 İskoç viskisi 50 cl.: 1350 TL

Chivas 12 İskoç viskisi 70 cl.: 1750 TL

Chivas 12 İskoç viskisi 100 cl.: 2375 TL

Chivas 12 İskoç viskisi 175 cl.: 4200 TL

Chivas 12 İskoç viskisi 300 cl.: 7950 TL