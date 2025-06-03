Alkol, Sigara ve Akaryakıta Zam Geliyor: Tarih Belli Oldu! Artık Bu Fiyata Satılacak

Temmuz ayıyla birlikte akaryakıt, alkol ve sigaraya otomatik zam geliyor. Daha önce sadece alkol ve sigaraya uygulanan 6 aylık otomatik zam sistemi, alınan bir karar ile akaryakıt için de yapılmaya başlanmıştı. Böylelikle hem pompa fiyatları hem de market rafları yeni etiketlere hazırlanıyor.

Temmuz ayının ilk haftasında yürürlüğe girmesi beklenen ÖTV artışıyla birlikte litre fiyatları, paket başı maliyetler ve şişe fiyatları yeniden yükselecek. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl’ün hesaplamalarına göre zam oranı büyük ölçüde şekillendi.