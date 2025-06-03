Alkol, Sigara ve Akaryakıta Zam Geliyor: Tarih Belli Oldu! Artık Bu Fiyata Satılacak
Temmuz ayının ilk haftasında akaryakıt, alkol ve sigaraya otomatik ÖTV zammı geliyor. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl kritik tarihi açıklayarak yapılacak zammı tek tek hesapladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Temmuz ayıyla birlikte akaryakıt, alkol ve sigaraya otomatik zam geliyor. Daha önce sadece alkol ve sigaraya uygulanan 6 aylık otomatik zam sistemi, alınan bir karar ile akaryakıt için de yapılmaya başlanmıştı. Böylelikle hem pompa fiyatları hem de market rafları yeni etiketlere hazırlanıyor.
Temmuz ayının ilk haftasında yürürlüğe girmesi beklenen ÖTV artışıyla birlikte litre fiyatları, paket başı maliyetler ve şişe fiyatları yeniden yükselecek. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl’ün hesaplamalarına göre zam oranı büyük ölçüde şekillendi.
OTOMATİK ZAM İÇİN GÖZLER 3 TEMMUZ’DA
Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı aksi bir yönde karar almazsa, 3 Temmuz 2025 itibarıyla akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde otomatik ÖTV artışı yapılacak" dedi. Bu artış, üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) oranına bağlı olarak hesaplanıyor.
AKARYAKITA NE KADAR ZAM GELECEK?
Bingöl’ün tahminlerine göre haziran ayında Yİ-ÜFE yüzde 1 seviyesinde gelirse, akaryakıt ürünlerinde maktu ÖTV oranı yüzde 14,05 oranında artacak. Bu artış KDV ile birleşince:
Benzin fiyatı: 2,20 TL
Motorin fiyatı: 1,89 TL
LPG fiyatı: 1,55 TL artış gösterecek.
Eğer Yİ-ÜFE oranı yüzde 2 olursa, zam oranları daha da yükselerek:
Benzin: 2,38 TL
Motorin: 2,05 TL
LPG: 1,68 TL olacak.
ALKOL VE SİGARAYA DA ZAM KAPIDA
Bingöl, "Alkol ve tütün ürünlerinde de her 6 ayda bir otomatik ÖTV zammı uygulanıyor. Haziran ayı Yİ-ÜFE oranı yüzde 1 olarak açıklanırsa, bu ürünlerde de yüzde 14,05 oranında zam kaçınılmaz hale gelecek. Örneğin buna göre bir litre rakıda 1.365,72 TL olan ÖTV, 191,88 TL artacak" açıklamasında bulundu.