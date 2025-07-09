2 Tanesinin Fiyatını Duyan Şoke Oldu! İşte Pazarın En Cep Yakanı...

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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte pazarlarda fiyatların düşeceği beklentisi Artvin’de hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Sebze ve meyve fiyatlarının yüksek seyretmesi, hem pazarcı esnafını hem de alışverişe gelen vatandaşları zorluyor. Artvin’deki pazarlarda nektarinin iki tanesi 100 liraya, üzümün kilosu 150 liraya, fasulyenin kilosu ise 70 liraya satılıyor. Iğdır’dan gelen kayısı ise nispeten uygun fiyatıyla dikkat çekse de stokların tükenmek üzere olduğu belirtiliyor.

Pazar esnafı Seydullah Kuru, fiyat artışlarına dikkat çekerek, “Nektarin pazarın en pahalı ürünü, 2 tanesi 100 lira. Yerli fasulye 70 lira, üzüm 150 lira. Kayısı ucuz ama o da bitmek üzere,” dedi. Esnaf, ekonomik koşulların satışları olumsuz etkilediğini vurguladı.

'PAZARDA ALIŞVERİŞ YAPAN YOK'

Emekli Erdal Kerman, pazarın durumundan şikayet ederek, “Fiyatlar çok yüksek, alım gücü ortada. Pazarı gez, alışveriş yapan var mı? Emekliyim, maaşım nispeten iyi ama herkesin iyi yaşaması lazım. 14 bin lira maaş alanlar memnun gibi görünüp oy vermeye devam ediyor” diyerek tepkisini dile getirdi.

SİFTAH YOK

Takı ve aksesuar satan esnaf Serpil Bahar ise ekonomik zorlukların yanı sıra hava koşullarının da satışları etkilediğini belirtti:

“Sert rüzgar yüzünden satış yapamadık. Her şey pahalı, gençler artık ne takı alıyor ne eğleniyor. Tokalar 50 lira, parfümler 500 liradan başlıyor. İnsanlar fiyatları duyunca şaşkına dönüyor. Eskiden 50-100 liraya bir aylık sebze alınırdı, şimdi çocuk bile bu parayı beğenmiyor.”

Başka bir emekli vatandaş ise fiyatlara isyan etti: “En düşük fiyat 150 lira, daha ucuza ürün yok. Zam mı, gezip görsünler! ‘Kimi kime şikayet ediyorsun?’ diyorlar, ama zam vermeyenleri hâlâ alkışlıyoruz.”

Kaynak: ANKA