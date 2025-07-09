Vakıflar Genel Müdürlüğü Duyurdu: Yetim ve Engelli Muhtaç Aylığına Zam Geldi mi? Yetim ve Engelli muhtaç Aylığı ne Kadar Oldu?

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Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), ihtiyaç sahibi yetim ve engelli bireyleri ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı. Her ay düzenli olarak ödenen muhtaç aylığına zam geldi. Sosyal güvencesi bulunmayan ve belirlenen şartları taşıyan bireylere verilen bu destek, yeni düzenlemeyle birlikte artırıldı. Peki, 2025 VGM yetim ve engelli muhtaç aylığı ne kadar oldu? Muhtaç aylığı başvuru yeri ve şartları neler?

VGM YETİM VE MUHTAÇ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

VGM’nin yaptığı duyuruya göre, hayırseverlerin vakfiyelerinde yer alan esaslara uygun şekilde verilen muhtaç aylığı, 6.340 TL’den 7.326 TL’ye yükseltildi. Bu artış, hem yetim çocuklar hem de yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan bireyleri kapsıyor.

KİMLER VGM MUHTAÇ AYLIĞINDAN FAYDALANABİLİR?

Aylıktan yararlanmak isteyen kişilerin şu şartları taşıması gerekiyor:

Anne veya babası olmayan çocuk olmak ya da en az yüzde 40 oranında engelli olmak,

Herhangi bir sosyal güvencesinin bulunmaması,

Devlet tarafından bakım altına alınmamış olmak,

Gelir veya aylığa sahip olmamak,

Üzerine kayıtlı taşınır ya da taşınmaz maldan elde edeceği ortalama aylık gelirin, belirlenen sınırın altında olması.

MUHTAÇ AYLIĞI BAŞVURU YERİ VE ŞARTLARI NELER?

Başvuru yapmak isteyenler, başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurup imzaladıktan sonra, engelli bireyler için sağlık kurulu raporu ile birlikte bağlı oldukları Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne şahsen ya da posta yoluyla belgeleri ulaştırarak işlemlerini tamamlayabilirler.

HANGİ DURUMLARDA AYLIK KESİLİR?

Muhtaç aylığı şu durumlarda sona erdirilir:

Hak sahibinin vefat etmesi,

Muhtaçlığın ortadan kalkması veya kişinin devlet korumasına alınması,

Öğrenim durumuna göre yaş sınırının aşılması (yetim erkek/kız çocuklar için 18; lise için 20; üniversite için 25 yaş),

Kişinin üzerine kayıtlı lüks araç bulunması ya da aracın rayiç/kasko değerinin, aylık miktarının 170 katını geçmesi.

Kaynak: Haber Merkezi