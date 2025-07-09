Akaryakıtta Tabela Değişti! Motorine Zam Geldi, İşte Güncel Fiyatlar...

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kuru artışlarının yanı sıra peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatlarını vurdu. Motorinin litre fiyatına son olarak 1 lira 16 kuruş zam yapıldı. İşte 9 Temmuz Çarşamba günü güncel akaryakıt fiyatları...

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Akaryakıtta Tabela Değişti! Motorine Zam Geldi, İşte Güncel Fiyatlar...
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Küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler, döviz kurlarındaki yükseliş ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zamları, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son gelişmelere göre, motorinin litre fiyatına 1 lira 16 kuruşluk yeni bir zam yansıtıldı.

İşte güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzin litre fiyatı: 51.22 TL
  • Motorin litre fiyatı: 53.56 TL
  • LPG litre fiyatı: 26.06 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzin litre fiyatı: 51.08 TL
  • Motorin litre fiyatı: 53.45 TL
  • LPG litre fiyatı: 25.46 TL

ANKARA

  • Benzin litre fiyatı: 51.91 TL
  • Motorin litre fiyatı: 54.44 TL
  • LPG litre fiyatı: 25.96 TL

İZMİR

  • Benzin litre fiyatı: 52.24 TL
  • Motorin litre fiyatı: 54.78 TL
  • LPG litre fiyatı: 25.91 TL
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Kaynak: Haber Merkezi

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