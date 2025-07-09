Akaryakıtta Tabela Değişti! Motorine Zam Geldi, İşte Güncel Fiyatlar...

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Küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler, döviz kurlarındaki yükseliş ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zamları, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son gelişmelere göre, motorinin litre fiyatına 1 lira 16 kuruşluk yeni bir zam yansıtıldı.

İşte güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 51.22 TL

Motorin litre fiyatı: 53.56 TL

LPG litre fiyatı: 26.06 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 51.08 TL

Motorin litre fiyatı: 53.45 TL

LPG litre fiyatı: 25.46 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 51.91 TL

Motorin litre fiyatı: 54.44 TL

LPG litre fiyatı: 25.96 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 52.24 TL

Motorin litre fiyatı: 54.78 TL

LPG litre fiyatı: 25.91 TL

Kaynak: Haber Merkezi