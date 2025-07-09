Sosyal Yardım Ödemelerine Zam! SED Yardımı, Evde Bakım Maaşı Kaç TL Oldu? İşte Yeni Ödemeler

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur ve emekli maaşlarına yapılan zam sonrasında sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde de düzenleme yapıldığını duyurdu.

Bakan Göktaş, evde bakım yardımının 11 bin 702 liraya, Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin de 8 bin 198 liraya, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasının 13 bin 096 liraya yükseldiğini söyledi.

ZAM ORANI YÜZDE 15,56 OLMUŞTU

TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından, memur ve emekli maaşlarındaki zam oranı yüzde 15,56 olarak belirlendi. Bu artış, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerine de yansıdı.

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ ARTTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni rakamları şöyle açıkladı: Evde bakım yardımı 11 bin 702 lira, Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesi de 8 bin 198 lira, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemeleri 13 bin 096 lira.

SED ödemelerinde yapılan artışın detaylarını paylaşan Göktaş, şunları söyledi: Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla birlikte yaşlı aylığı 4 bin 664 liradan 5 bin 390 liraya, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylığı 3 bin 723 liradan 4 bin 302 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıkları da 5 bin 584 liradan 6 bin 454 liraya yükseldi. Diğer yandan 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 3 bin 723 liradan 4 bin 302 liraya, ağır silikozis hastalarının aylığı ise 10 bin 245 liradan 11 bin 840 liraya çıktı.

EVDE BAKIM YARDIMI NE KADAR OLDU?

Bakan Göktaş, “Evde Bakım Yardımı” ile aylık ortalama 536 bin 877 engelli vatandaşın desteklendiğinin altını çizerek “2025 yılı Temmuz- Aralık dönemi için evde bakım yardımı 10 bin 125 liradan 11 bin 702 liraya yükseldi. 2025 yılı içerisinde bugüne kadar toplam 37,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nda bulunduk” dedi.

'AĞUSTOSTAN İTİBAREN YATACAK'

Göktaş, şunları söyledi: SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ise ortalama 7 bin 94 liradan 8 bin 198 liraya yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması da 11 bin 332 liradan 13 bin 096 liraya çıkarıldı. Yapılan yeni düzenleme sonrasında ağustos ayından itibaren sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız.