Bakan Bolat Duyurdu, Online Alışverişte Yeni Dönem

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yurt dışı kaynaklı alışveriş siteleri için yeni dönemi duyurdu. Yeni düzenlemeyle yurt dışı kaynaklı internet sitelerinden doğrudan ülkemize satışa sunulan ürünler için Türkiye’de yerleşik bir iktisadi işletmeci bulunması zorunlu hale getirildi.

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Bakan Bolat Duyurdu, Online Alışverişte Yeni Dönem
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Türkiye’de de alışveriş tutkunlarının en çok tercih ettiği platformlar arasında yer alan yurt dışı kaynaklı online alışveriş siteleri ile ilgili dikkat çeken bir karara imza attı.

Konuya ilişkin hayata geçirilen yeni düzenlemeyle yurt dışı kaynaklı internet sitelerinden doğrudan ülkemize satışa sunulan ürünler için Türkiye’de yerleşik bir iktisadi işletmeci bulunmasının zorunlu hale getirildiği açıklandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Yeni düzenleme ile, yurt dışı kaynaklı internet sitelerinden doğrudan ülkemize satışa sunulan ürünler için Türkiye’de yerleşik bir iktisadi işletmeci bulunması zorunlu hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: Haber Merkezi

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