Sıfır Otomobil Fiyatlarına Dev Zam! En Ucuzu Dudak Uçuklattı

Ekonomik krizin tırmanması pek çok kalemde fahiş zamlara neden olurken, enflasyon ve döviz kurundaki artışın en sert vurduğu sektörlerden biri de otomotiv sektörü oldu. Mayıs ayına yeni fiyatlarla giren 16 otomobil markası, ortalama yüzde 6 ile yüzde 2 arasında fiyat artırırken, uzmanlar henüz zam açıklamayan firmalardan da yakın zamanda açıklama beklediklerini bildirdi.

Nefes'ten Songül Dalgıç Bilgili'nin haberine göre; sıfır araçta modeline göre değişen zam oranının, 330 modelde yüzde 10’lara varan artışlar yaşadığı iki modelde ise fiyatın yüzde 16 ve yüzde 11 artış kaydettiği belirtildi. En düşük aracın fiyatı 1.2 milyon liraya yükselirken, 22 modelde de 1 milyon liranın üzerinde fiyat farkı görüldü.

ZAM KUR ARTIŞININ ÜSTÜNDE

Döviz kurunun yükselişinin işaret eden otomotiv veri analiz şirketi Cardata'nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, kurda geçen ay yüzde 1.6’lık bir artış olduğunu ama markaların yaptığı zam oranlarının bunun çok üstünde olduğunu vurguladı. Yalçın, bu verinin, fiyat artışının sadece döviz kuruyla ilgili olmadığını gösterdiğini anlattı.

YÜZDE OLARAK ORTALAMA FİYAT ARTIŞLARI

Mercedes-Benz: 6.1

BYD: 5.9

Toyota: 5.5

KG Mobility: 5.4

Citroën: 4.7

Land Rover: 4.2

Volkswagen: 4.1

Skoda: 3.6

DS Automobiles: 2.8

Chery: 2.7

Suzuki: 2.7

BMW: 2.5

Peugeot: 2.4

Kia: 2.4

Opel: 2.1

Honda: 2.0

Kaynak: Nefes Gazetesi