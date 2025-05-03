BIST 100’de Büyük Dalgalanma: Borsa İstanbul'da Parasını Buraya Yatıran Yaşadı
Borsa İstanbul'da dalgalı geçen haftada endeks düşüşle kapanırken, bazı hisseler yatırımcısına yüksek kazanç sağladı. İşte haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren hisseleriyle sektör bazlı performanslar...
Borsa İstanbul’da yatırımcılar için inişli çıkışlı bir hafta geride kaldı. BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,81 oranında değer kaybıyla kapatırken, bazı hisseler yatırımcısına kazandırdı, bazıları ise büyük kayıplar yaşattı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.058,16 puanı, en yüksek ise 9.464,53 puanı gördü ve haftayı 9.167,58 puan seviyesinde tamamladı.
BORSADA HAFTANIN KAZANDIRAN HİSSELERİ
Her ne kadar endeks genel anlamda düşüş yaşasa da bazı hisseler dikkat çekici yükselişler gerçekleştirdi. BIST 100’de haftanın en çok değer kazanan hisseleri şöyle sıralandı:
Katılımevim (KTLEV): %16,53 artış
RAL Yatırım Holding (RALYH): %10,51 artış
Batısöske Söke Çimento (BSOKE): %7,34 artış
Pasifik Eurosia Lojistik (PASEU): %5,18 artış
Efor Çay (EFORC): %5,00 artış
BORSADA HAFTANIN KAYBETTİREN HİSSELERİ
Bazı hisseler ise yatırımcısını üzdü. İşte haftalık bazda en fazla değer kaybeden hisseler:
OYAK Çimento (OYAKC): %-14,85
Borusan Boru (BRSAN): %-9,45
Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC): %-9,27
Alarko Holding (ALARK): %-9,24
Arçelik (ARCLK): %-8,37
SEKTÖRDE FARKLI YÖNLÜ HAREKETLER
Sektörel bazda incelendiğinde ise Finansal Kiralama sektörü (XFINK) yüzde 5,88’lik yükselişle haftanın en iyi performans gösteren sektörü oldu. Bu sektörü, yüzde 3,56 ile İnşaat (XINSA) ve yüzde 2,62 ile Bilişim (XBLSM) takip etti.
Öte yandan Madencilik sektörü (XMDN) yüzde 5,62’lik düşüşle en çok gerileyen sektör olurken, Ulaştırma (XULAS) yüzde 5,33 ve Yatırım Ortaklığı (XYORT) yüzde 4,80 değer kaybıyla haftayı negatif kapattı.
Kaynak: AA