BIST 100’de Büyük Dalgalanma: Borsa İstanbul'da Parasını Buraya Yatıran Yaşadı

Borsa İstanbul’da yatırımcılar için inişli çıkışlı bir hafta geride kaldı. BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,81 oranında değer kaybıyla kapatırken, bazı hisseler yatırımcısına kazandırdı, bazıları ise büyük kayıplar yaşattı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.058,16 puanı, en yüksek ise 9.464,53 puanı gördü ve haftayı 9.167,58 puan seviyesinde tamamladı.

BORSADA HAFTANIN KAZANDIRAN HİSSELERİ

Her ne kadar endeks genel anlamda düşüş yaşasa da bazı hisseler dikkat çekici yükselişler gerçekleştirdi. BIST 100’de haftanın en çok değer kazanan hisseleri şöyle sıralandı:

Katılımevim (KTLEV): %16,53 artış

RAL Yatırım Holding (RALYH): %10,51 artış

Batısöske Söke Çimento (BSOKE): %7,34 artış

Pasifik Eurosia Lojistik (PASEU): %5,18 artış

Efor Çay (EFORC): %5,00 artış

BORSADA HAFTANIN KAYBETTİREN HİSSELERİ

Bazı hisseler ise yatırımcısını üzdü. İşte haftalık bazda en fazla değer kaybeden hisseler:

OYAK Çimento (OYAKC): %-14,85

Borusan Boru (BRSAN): %-9,45

Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC): %-9,27

Alarko Holding (ALARK): %-9,24

Arçelik (ARCLK): %-8,37

SEKTÖRDE FARKLI YÖNLÜ HAREKETLER

Sektörel bazda incelendiğinde ise Finansal Kiralama sektörü (XFINK) yüzde 5,88’lik yükselişle haftanın en iyi performans gösteren sektörü oldu. Bu sektörü, yüzde 3,56 ile İnşaat (XINSA) ve yüzde 2,62 ile Bilişim (XBLSM) takip etti.

Öte yandan Madencilik sektörü (XMDN) yüzde 5,62’lik düşüşle en çok gerileyen sektör olurken, Ulaştırma (XULAS) yüzde 5,33 ve Yatırım Ortaklığı (XYORT) yüzde 4,80 değer kaybıyla haftayı negatif kapattı.

Kaynak: AA