Tapuya Yüzde 200 Zam! Ev, Arsa ve Tarla Bedelleri Cep Yakacak

ZAM ORANI YÜZDE 200'E VARDI

Sözcü Gazetesi’nin haberine göre, tapu işlemlerinde alınan döner sermaye ücretleri, yerleşim yerine ve işlem türüne göre değişmekle birlikte, yüzde 50 ile yüzde 200 arasında zamlandı. Tapu dairesinde yapılan satış işlemlerinde, artık alıcılar sadece tapu harcı değil, ciddi ölçüde artan döner sermaye bedelini de karşılamak durumunda kalıyor. Örneğin, İstanbul Maltepe ya da Ankara Keçiören gibi merkezi bir ilçede daire alan vatandaş, evin satış bedelinden bağımsız olarak yaklaşık 5.324 TL’lik bu ek bedeli de ödeyecek.