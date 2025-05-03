Tapuya Yüzde 200 Zam! Ev, Arsa ve Tarla Bedelleri Cep Yakacak
Ev, arsa ve tarla gibi taşınmazların alım satımında tapu işlemleri sırasında ödenen döner sermaye ücretine bir kez daha zam yapıldı.
Kaynak: Sözcü
1 Mayıs itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, bu bedel 3.549 liradan 5.324 liraya yükseldi. Bu artışla birlikte son bir yıldaki toplam zam oranı yüzde 116’ya ulaştı.
ZAM ORANI YÜZDE 200'E VARDI
Sözcü Gazetesi’nin haberine göre, tapu işlemlerinde alınan döner sermaye ücretleri, yerleşim yerine ve işlem türüne göre değişmekle birlikte, yüzde 50 ile yüzde 200 arasında zamlandı. Tapu dairesinde yapılan satış işlemlerinde, artık alıcılar sadece tapu harcı değil, ciddi ölçüde artan döner sermaye bedelini de karşılamak durumunda kalıyor. Örneğin, İstanbul Maltepe ya da Ankara Keçiören gibi merkezi bir ilçede daire alan vatandaş, evin satış bedelinden bağımsız olarak yaklaşık 5.324 TL’lik bu ek bedeli de ödeyecek.
YABANCIYA REKOR SATIŞ
Yabancı uyruklu kişilere uygulanan döner sermaye bedelindeki artış ise çok daha sert oldu. Yılbaşında 3.851 TL olan bu ücret önce 5.543 TL’ye çıkarılmıştı. 1 Mayıs itibarıyla ise yabancı alıcılar, aynı işlem için 16.629 TL ödemek zorunda kalacak. Böylece yabancıların döner sermaye yükü bir yılda yüzde 332 oranında artmış oldu.
KURUMLARA DA YÜZDE 200 ZAM
Belediyeler, kamu kurumları, bankalar ve özel şirketlerin tapu kayıt sorgulamalarında ödedikleri döner sermaye ücretlerine de ciddi oranda zam yapıldı. Bu kesimler için uygulanacak yeni ücret tarifesi 1 Mayıs’tan itibaren yüzde 200 zamlı olarak tahsil edilecek.
SADECE KÜÇÜK KISMI KENTSEL DÖNÜŞÜME GİDİYOR
Gayrimenkul alım-satım işlemlerinde ödenen tapu harcı, satış bedelinin yüzde 4’ü oranında alınırken, ek olarak tahsil edilen döner sermaye bedelinin sadece yüzde 10’u kentsel dönüşüm projelerine aktarılıyor. Geriye kalan tutar ise Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün bütçesine ve personel harcamalarına yönlendiriliyor.