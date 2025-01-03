Serbest Muhasebecilikte Asgari Ücret Tarifesi

Serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik işlemleri için bu yıl uygulanacak asgari ücret tarifesi belli oldu.

Serbest Muhasebecilikte Asgari Ücret Tarifesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan tarife, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

2025 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi'ne göre, defter tutma bedeli 411 lira ile 9 bin 351 lira arasında değişecek.

Kuruluş işlemlerine yönelik çalışmalar için 11 bin 632 liraya, değişiklikler için 12 bin 498 liraya kadar ödeme yapılabilecek.

Kaynak: AA

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