Gram Altın Fiyatı Yeniden 3.000 TL’nin Üzerinde! Wall Street Bankaları Altın Tahminlerini Paylaştı: Puzzle’ın Parçalarını Birleştirince Rekor Rakam Göründü

2024 yılının en iyi varlıklarından olan altın, yeni yıla pozitif bir görünümde başladı. Avrupa ile Rusya arasındaki 5 yıllık doğalgaz temin anlaşması sona ermesi sonrasında Rusya’nın gaz akışını kesmesi, ABD’deki saldırlar endişelerin artmasına neden olurken, güvenli liman talebi altına olan ilgiyi de artırıyor.

Ayrıca 20 Ocak’ta Donald Trump’ın göreve resmi olarak başlaması sonrasında uygulayacağı politikalar altın üzerinde önemli olacak. Ekonomistler olası enflasyonist politikaların öne çekilmesinin ABD Merkez Bankası Fed’in temkinli duruşunu sürdürmesine neden olabileceği yorumunu yapıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Fed'in faiz görünümü ve Trump'ın yaklaşan ticaret tarifeleri öncesinde piyasa pozisyonlarını kapatırken, altın güvenli liman alımları ve ABD Hazine getirilerindeki düşüşün etkisiyle iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Ons altın bu sabah 2665,35 dolara kadar yükseldi ve şu sıralarda düne göre yüzde 0,06 artışya 2661,52 dolar seviyesinde.

Gram altın fiyatı bankalararası serbest piyasada yeniden 3.000 TL’nin üzerine çıkmış durumda. Altın gram fiyatı haftanın son gününde 3.029 liradan ekranlara yansıyor. Kapalıçarşı serbest piyasada makas aralığı açılmış durumda. 22 ayar gram altın fiyatı kuyumcularda 3.104 TL’den değerleniyor. Çeyrek altın fiyatı 5.224 TL, Cumhuriyet altını da 21.113 TL seviyelerinde bulunuyor.

WALL STREET BANKALARINA GÖRE ALTIN BU YIL DAHA DA YÜKSELECEK

Wall Street analistlerine göre altın fiyatı 2025 yılında daha da yükselecek, ancak geçen yılki yüzde 27'lik çarpıcı yükselişin ardından kazançların hızı yavaşlayacak. Financial Times'ın anketine katılan banka ve rafinerilerin ortalama tahminlerine göre altının yıl sonuna kadar troy ons başına yaklaşık 2.795 dolara tırmanması bekleniyor.

Altının, ABD'nin 2022'de Ukrayna'yı tamamen işgal etmesinin ardından Rusya'ya yaptırım uygulamasından bu yana dolardan uzaklaşan küresel merkez bankalarının alımlarından faydalanmaya devam etmesi bekleniyor.

ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimleri, seçilmiş başkan Donald Trump yönetimindeki ABD hükümetinin artan borç seviyelerine ilişkin endişeler ve Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmaların da fiyatları yükselteceği tahmin ediliyor.

FED’İN FAİZ KARARINI İŞARET ETTİLER

Külçe altının geçen yıl 2010'dan bu yana en büyük yıllık kazancının arkasında bu tür faktörler vardı. Altının bu yıl troy ons başına 2.950 dolara ulaşabileceğini tahmin eden Heraeus Precious Metals'in küresel ticaret başkanı Henrik Marx, "Merkez bankası faizinin gelecek yıl alım için güçlü bir temel olacağını düşünüyoruz" dedi.

Trump'ın ikinci başkanlık döneminin de altın fiyatları için destekleyici olacağını belirten Mar, "Açıklayacağı her şey borcu artıracak, bu da daha zayıf bir dolar ve artan enflasyona yol açacak. Bu genellikle altın için iyi bir karışımdır" ifadelerini kullandı.

Dünya Altın Konseyi bir raporunda bu yılki büyümenin "olumlu ancak çok daha mütevazı" olacağını söyledi.

Ankete katılanlar arasında en yükseliş çağrısı, fiyatların 2025 sonunda 3.000 $'a ulaşmasını bekleyen Goldman Sachs'tan geldi. Banka, merkez bankası talebine ve Fed'in beklenen faiz indirimlerine atıfta bulunuyor.

En aşağı yönlü tahminler ise Barclays ve Macquarie'den geldi ve her ikisi de altının yıl sonuna kadar troy ons başına yaklaşık 2.500 dolara düşmesini bekliyor - mevcut seviyelerden yaklaşık yüzde 4'lük bir düşüş.

Macquarie analistleri yıl sonu görünümlerinde "2025'e kadar temel senaryomuz, altının başlangıçta ABD dolarının gücünden kaynaklanan devam eden baskıyla karşı karşıya kalması, ancak iyileşen fiziksel alım ve istikrarlı resmi sektör talebi ile desteklenmesidir" diye yazdı.

Kaynak: Haber Merkezi