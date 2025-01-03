EMEKLİ MAAŞ ZAMMI Enflasyon Farkı Belli Oluyor: Memur Maaşları Toplu Sözleşmeye Yenildi: En Düşük Emekli Maaşı Ocak Sonuna Kaldı

2025 yılında asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesi, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam beklentilerini artırdı. Bugün açıklanacak aralık ayı enflasyon verileriyle memur ve emeklilerin 6 aylık zam farkı netleşecek. Memur ve memur emeklilerine yapılacak maaş artışları, 7. dönem toplu sözleşme hükümlerine göre belirlenecek.

MİLYONLARCA EMEKLİ VE MEMUR ETKİLENECEK

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10’luk bir toplu sözleşme zammı aldı. TÜİK’in verilerine göre, temmuzdan kasıma kadar geçen 5 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 14,57 olarak hesaplandı. Ayrıca bu farkın üzerine toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 6 oranında bir artış daha eklenecek. Bu zam düzenlemeleri, milyonlarca memur ve emeklinin gelirini etkileyecek.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI NE OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artış oranı da büyük ölçüde netleşti. İlk 5 aylık verilerle yüzde 14,57’lik enflasyon farkı belirlendi. Aralık ayı TÜFE verilerinin açıklanmasıyla işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık zam oranı kesinleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş zammının 16-18 puan, memur ve memur emeklisinin ise 12-14 puan artış yaşaması öngörülüyor.

ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ YAYIMLANDI

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,61 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,10 ile yüzde 1,96 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,61), bir önceki ay yüzde 47,09 olan yıllık enflasyonun yüzde 45,21'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi aralık ayı itibarıyla yüzde 27,32 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda yüzde 2,24 artış kaydetmişti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLUR?

Emekliye zam düzenlemelerinin ikinci adımı emekli taban maaş konusunda olacak. Kök aylık zammı sonrası 12.500 TL'nin altında maaş almaya devam edecekler için bütçe imkanları doğrultusunda belirlenecek bir rakam Meclis'e getirilecek. Ocak ayının sonlarına doğru düzenlemenin yasalaşması ile emeklilere fark ödemesi yapılarak Ocak 2025 zamları verilecek. Rakamın ise 14.500 ila 15 bin TL arasında olması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi