Sektör tepetaklak oldu, inşaat maliyetleri arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaat maliyet endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 15,70, yıllık bazda yüzde 67,87 artış gösterdi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 53,29 arttı, işçilik endeksi yüzde 103,46 arttı.

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Sektör tepetaklak oldu, inşaat maliyetleri arttı!

Enflasyon ve kur krizi girdi maliyetlerini her geçen gün artırırken, inşaat sektörü de nasibini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaat maliyet endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 15,70 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,87 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,13 arttı, işçilik endeksi yüzde 41,95 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 53,29 arttı, işçilik endeksi yüzde 103,46 arttı.

BİNA İNŞAATI MAALİYETİ KATLANDI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 15,92 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,90 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,82 arttı, işçilik endeksi yüzde 42,35 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 51,58 arttı, işçilik endeksi yüzde 102,88 arttı.

Sektör tepetaklak oldu, inşaat maliyetleri arttı! - Resim : 1

BİNA DIŞI YAPILARDA DA MAALİYET ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 14,99 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,09 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 6,06 arttı, işçilik endeksi yüzde 40,50 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 58,72 arttı, işçilik endeksi yüzde 105,65 arttı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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