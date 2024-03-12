Asgari ücret 17 bin TL, Sağlık Bakanlığı'nın iftar ve sahur menüsü 30 bin TL'yi aşıyor!

Emekli ve asgari ücretlinin aklıyla dalga geçiliyor.

Ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve düşük gelirle geçinmeye çalışan vatandaşlar, Ramazan ayında da umursanmıyor.

Sağlık Bakanlığı’nın Ramazan ayında sağlıklı beslenmek için gıda tavsiyelerini sıraladığı listenin aylık masrafı açıklandı.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, Bakanlığın en ucuzundan hazırladığı listesine göre oruç tutmak isteyen bir kişinin bir günlük iftar, ara öğün ve sahur maliyeti 257.75 TL’yi buluyor. 4 kişilik ailenin bir günlük oruç maliyeti ise tam 1031 TL. Asgari ücretli bir aile bu tavsiye ile ancak 16 gün, emekli ailesi de 9.5 gün oruç tutabiliyor.

Bilindiği üzere asgari ücret 17 bin 2 TL, emekli maaşları ise 10 bin TL.

Bakanlığın paylaştığı listeye uymak isteyen 4 kişilik bir ailenin toplam masrafı 30 bin 930 TL olarak belirtildi.

ÖĞÜNLER

Sahur, ara öğün ve iftar menülerine şu şekilde yer verildi:

SAHUR: Süt, yoğurt, peynir (75 gram 17.5 lira), yumurta (1 adet 2.25 lira), tam tahıllı ekmekler (2 dilim 2 lira), çiğ sebze-meyve gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı yapılabilir ya da çorba (1 kase 10 lira), zeytinyağlı yemekler (Porsiyon 15 lira), yoğurt (180 gram 17 lira) ve salatadan (kase 15 lira) oluşan bir öğün tercih edilebilir.

İFTAR: Orucun zeytin ya da hurma ve su ile açılmasından sonra yemeğe çorba ve salata ile başlanabilir. Devamında etli sebze yemeği veya yağsız et yemeği ve zeytinyağlı sebze yemeği, salata veya söğüş, 1-2 dilim ekmek veya küçük bir porsiyon pilav veya makarna tüketilebilir.

ARA ÖĞÜN: İftar ve sahur arasında ise meyve, kuru meyve, kabuklu yemiş, süt ve yoğurt ile meyve ve sütlü tatlılar tercih edilebilir. Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği 30 günlük Ramazan menüsünü görenler tepkilerini sosyal medyada şöyle dile getirdi: “Bakanlığın en ucuz ve sağlıklı menü diye önerdiği ürünleri bir asgari ücretli ya da emekli nasıl alabilir. Milletle dalga mı geçiyorlar?”

‘DENGELİ SEÇİMLER GEREKLİ’

Ramazan ayı için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın imzasıyla sunulan öneride şu ifadelere yer verildi:

“Yeterli ve dengeli beslenmenin sürmesi için sahur öğünü atlanmamalı, ana öğün ve ara öğünler yapılmalıdır. Öğünlerde beş besin grubundan sağlıklı ve dengeli seçimler gereklidir.”