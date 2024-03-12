Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti bin 632 TL’ye çıktı

Dolar kurundaki artış köprü geçişlerini de etkiledi. Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti bin 632 TL’ye çıktı.

Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti bin 632 TL’ye çıktı

Osmangazi Köprüsü açıldığında araç başına 35 dolar + yüzde 8 KDV ücret belirlendi. ABD enflasyonuna endekslendiğinden zaman içinde köprü geçiş ücreti 51 dolara ulaştı. Dolar kurundaki yükselişle geçiş ücreti bin 632 TL’ye çıktı. Ancak araç başına 290 TL tahsil ediliyor. Aradaki bin 342 TL ise Hazine’den şirkete ödeniyor.

BirGün'den Havva Gümüşkaya'nın haberine göre, garanti edilen araç sayısına ulaşılsa bile Hazine’den şirketlere para aktarılmaya devam ediliyor. İktidarın “Günlük 40 bin araç garantisini yakaladık” propagandasına karşın Osmangazi Köprüsü için 2023 yılında firmaya Hazine’12 milyar 50 milyon TL oldu.

"EMEKLİYE KAYNAK YOK, BÜTÇE YOK"

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Emekliye kaynak yok, bütçe yok" diyen iktidarın bu projelere ayırdıkları bütçenin devasa boyutlara ulaştığını belirterek, 2024 yılının "Emekli yılı değil, garanti yılı" olduğunu söyledi. Sarıgül, “2024’de Osmangazi ve Çanakkale Köprüsü için 24 milyar liranın üzerinde ödeme yapılacak” dedi.

Yap-işlet-devret (YİD) modeli ile geçiş garantisi verilen köprü ve otoyolları inşa eden şirketlere 2024 bütçesinden toplamda 73 milyar 830 milyon lira ödenmesi öngörülüyor.

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