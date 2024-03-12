Resmi Gazete'de yayımlandı, iddialar gerçekleşmedi: AKP, emekli bayram ikramiyesine çöktü!
Çalışma Yaşamı Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, emekli bayram ikramiyesine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. 3 bin TL'ye çıkarılan emekli bayram ikramiyesini işaret eden Çelik, "İddia, kulis bilgisi gerçekleşmedi" dedi.
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen, kamuoyunda '8. Yargı Paketi' olarak bilinen ve emekli ikramiyeleri ile örgüt adına suç işleme konularında düzenleme yapan yasa yayımlandı.
Resmi Gazete'de yer alan ceza muhakemesi kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunla emekli ikramiyeleri 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkarıldı.
"İDDİA GERÇEKLEŞMEDİ"
Emekli bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkarılması sonrası sosyal medya hesabından, "İkramiyenin 10 bin lira olacağı iddiası (kulis bilgisi) gerçekleşmedi" diyen Çalışma Yaşamı Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, ikramiyede yaşanan erimeye dikkat çekti.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNDE DEV KAYIP
"Emekli bayram ikramiyesi sözde yüzde 50 artışla asgari ücretin yüzde 62’sinden yüzde 18’ine gerilemiş oldu" diyen Çelik, şu ifadeleri kullandı:
"Emekli bayram ikramiyesinin en az 10 bin 609 TL olması gerekiyordu. Emeklinin iki bayram kaybı 15 bin lirayı aştı."
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Öte yandan emekliye bayram ikramiyelerinin ise bayramdan önceki hafta (1-9 Nisan tarihlerinde) hesaplara yatması bekleniyor.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ
Emekliye, ilk olarak 2018 yılında bin TL bayram ikramiye ödendi. Daha sonra 2021 yılında 1.100 TL'ye çıkarıldı. Yılda iki kere, Ramazan ve Kurban Bayramı’nda olmak üzere toplamda 2.200 TL olarak yatırıldı. 2023 yılında ise bu miktar 2.000 TL'ye çıkarıldı. Son olarak emeklilerin 2 bin TL olan bayram ikramiyesi yüzde 50 artışla 3 bin TL'ye yükseldi.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİYOR?
Emeklilerin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlar, üç ayda bir yaşlılık maaşı alanlar ve diğer şartları sağlayanlar emekli bayram ikramiyesinden yararlanabilecek.