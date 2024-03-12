Tarih belli oldu: Emekli bayram ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye çıkaran kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun yürürlüğe girmesi sonrası emekli bayram ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih de belli oldu.

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Tarih belli oldu: Emekli bayram ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak?

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen, emekli bayram ikramiyesine ilişkin düzenlemeyi de içeren 'Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun', Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kamuoyunda '8. Yargı Paketi' olarak bilinen 'Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre, emekli bayram ikramiyesi tutarı 2 bin TL'den 3 bin TL'ye yükseltildi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

Kanunun yürürlüğe girmesi sonrası emekli bayram ikramiyesinin ise, bayramdan önceki hafta (1-9 Nisan tarihlerinde) hesaplara yatması bekleniyor.

Tarih belli oldu: Emekli bayram ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak? - Resim : 1

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİYOR?

Emeklilerin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlar, üç ayda bir yaşlılık maaşı alanlar ve diğer şartları sağlayanlar emekli bayram ikramiyesinden yararlanabilecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ

Emekliye, ilk olarak 2018 yılında bin TL bayram ikramiye ödendi. Daha sonra 2021 yılında 1.100 TL'ye çıkarıldı. Yılda iki kere, Ramazan ve Kurban Bayramı’nda olmak üzere toplamda 2.200 TL olarak yatırıldı. 2023 yılında ise bu miktar 2.000 TL'ye çıkarıldı. Son olarak emeklilerin 2 bin TL olan bayram ikramiyesi yüzde 50 artışla 3 bin TL'ye yükseldi.

Resmi Gazete'de yayımlandı, iddialar gerçekleşmedi: AKP, emekli bayram ikramiyesine çöktü!Resmi Gazete'de yayımlandı, iddialar gerçekleşmedi: AKP, emekli bayram ikramiyesine çöktü!Ekonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

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