Seçil Erzan skandalı sonra Denizbank'ta sessizlik hakim: 'Sorulara yanıt vermiyor, yakında açıklama yapılacakmış!'

Eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan’ın dolandırıcılık davası kamuoyunu meşgul etmeye devam ediyor. Futbol dünyasının ünlü isimlerini milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan soruşturması ile ilgili Denizbank'tan bir açıklama gelmedi.

Gazeteci Meliha Okur, sosyal medya hesabından Denizbank'a konuyla ilgili sorular sorduklarını ancak henüz bir yanıt alamadıklarını paylaştı. Okur, aldığı duyumlara göre Denizbank'ın daha sonra kapsamlı bir açıklamada bulunacağını da bildirdi.

Okur X hesabından şu soruları da yöneltti:

"Seçil Erzan sorgulamasında Hakan Ateş ve ekibi tarafından günlerce sorgulandığını ve elindeki belgelerin alındığını söylüyor. Denzibank ekibi bu belgelerin tamamını mahkemeye verdi mi?

Bankalar 50 bin USD üzeri tüm işlemleri MASAK'a bildiriyor. Denizbank ERZAN'ın yaptığı işlemlerde banka sistemine girmiş ve bildirimi yapılmış tutarlar var mı?

Mahkeme banka kaşesi üzerinde Seçil Erzan'ın olduğu belgeleri resmi banka belgesi olarak kabul eder ise Denizbank bu paraları ödeme zorunda kalabilir! DENİZBANK mayıs ayındaki açıklamadan sonra bu konuda bir açıklama yapmadı Bu kadar olayların içindeyken üst yönetimin açıklama yapmaması şüpheye yol açıyor. Niye açıklama yapılmıyor?"