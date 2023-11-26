CHP'li Karabat'tan Mehmet Şimşek'e uyarı: "Çok derin bir operasyon yürütülüyor özellikle Arap sermayesine söz verildi"

CHP'li Özgür Karabat, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seslendi: "Mehmet Şimşek'i buradan tekrar uyarıyorum. Saray'ın kirli planlarını uygulayan insan olarak tarihe geçme! Gittiğin yol, yol değil. Elbet hesabı sorulur."

CHP'li Karabat'tan Mehmet Şimşek'e uyarı: "Çok derin bir operasyon yürütülüyor özellikle Arap sermayesine söz verildi"

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seslendi. İktidarın özelleştirme planlarını anlatan Karabat, "Çok derin bir operasyon yürütülüyor. Yabancılara, özellikle Arap sermayesine söz verildi." diye yazdı.

Karabat'ın "Türkiye'nin son varlıkları AKP'nin ikbali uğruna satılacak" başlığıyla attığı tweet serisi şöyle:

1-Seçim sonrası yabancı yatırım kısa sürede gelecek dediler. Kimse gelmedi. Şimdi de özelleştirme yapıp bunları yabancı yatırımcı diye anlatacaklar.

2-Çok derin bir operasyon yürütülüyor. Yabancılara, özellikle Arap sermayesine söz verildi. Kamuda çok az varlık kaldı. Onlar da ağırlıklı olarak enerji santralleri.

3-Enerjide dağıtım sektörünün tamamı özelleştirildi. 2013'te 15 milyar dolara satıldı. 21 dağıtım bölgesi özel şirketlerin kontrolünde. Dağıtım şirketlerinin kamuya karşı görevlerini yerine getirmediklerini defalarca dile getirdik.

4-Elektrik üretiminin yüzde 80'inden fazlası özel sektörde. Şimdi yüzde 100'ünü özel şirketlere devredecekler. Atatürk, Keban, Karakaya, Ilısu gibi barajlarımızı satacaklar.

5-Sektörün uzmanlarına göre kamunun santrallerinin bedeli 50 milyar doları buluyor. Bunları Mehmet Şimşek yerel seçim sonrası satarak günü kurtaracak.

6-Şimşek'in dezenflasyon ve yabancı yatırım sürecinin yılın ikinci yarısında başlayacağı sözünün temeli, TCMB'nin yeni para politikaları değil, özelleştirme kaynaklı döviz girişidir.

7-Türkiye'de gerçek anlamda bir yapısal reform, üretime geçiş ve hukukun üstünlüğü sağlanmadan dezenflasyon yaşanması söz konusu olamaz. Şimşek de bunu çok iyi biliyor. Ama siyasi ikballeri, vatanın ikbalinin önüne geçtiği için kamunun malını yağmalayacaklar.

8-Mehmet Şimşek'i buradan tekrar uyarıyorum. Saray'ın kirli planlarını uygulayan insan olarak tarihe geçme! Gittiğin yol, yol değil. Elbet hesabı sorulur.

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