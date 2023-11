İktidara 'faiz' eleştirisi: "Nas mı değişti yoksa değerleriniz mi?"

14 Mayıs seçimlerinin ardından ekonomi politikası da değişti. Mehmet Şimşek’in Hazine Bakanlığı, Gaye Erkan’ın Merkez Bankası başkanlığı koltuğuna oturmasının ardından düşük faiz politikasından vazgeçildi. Seçim sürecinde yüzde 8,5 olan faiz, her ay artırılarak yüzde 40 seviyesine çıkarıldı. Her ay yapılan faiz artışı siyaset sahnesinde de eleştiri konusu oldu.

Gazete Duvar'ın Duvar Arkası bölümünde yer alan habere göre, en sert eleştirilerden biri de düşük faizin “nas” olarak savunulmasıydı. Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya son faiz artışının ardından Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Benden faizleri yükseltmeyi beklemeyin, bir Müslüman olarak Nâs neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğiz, hüküm bu” sözlerini hatırlattı, “Nâs mı değişti, değerleriniz mi” diye sordu.

Kaya bir de öneride bulundu, “Takip ettiğiniz paradigma itibarıyla enflasyonun üzerine çıkan bir faiz yapacaksınız. Enflasyonun sene sonu hedefi yüzde 70, faizler şu an 40. Nas diyordunuz? Bence artık nas düzeninden vazgeçin de yüzde 40’ı “5” “5” artırmayın, birden yüzde 70’e çıkarın, bu millet de rahat etsin, siz de her ay mahcup olmaktansa bir kerede mahcup olun; bu sözlerinizi her ay biz sizin yüzünüze çarpmak mecburiyetinde kalmayalım” dedi.