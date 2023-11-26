Ekonomik çöküş hızlandı: Rezervler eridi, vatandaşın borcu katlandı

BirGün'de yer alan habere göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Türkiye’yi uçuracak” dediği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ekonomik çöküşü daha da hızlandırdı.

2018’de 27,9 milyar dolar olan net döviz rezervi Kasım 2023 itibarıyla eksi 56,7 milyar dolara gerilerken, 1,25 TL olan 200 gram ekmeğin fiyatı 8 TL’ye fırladı.

Giderek artan enflasyon karşısında ezilen yurttaşın borçları da çarpıcı oranda arttı. Türkiye’de aşırı yoksulluk çeken hane sayısı Temmuz 2023 itibarıyla 3,7 milyon ile dramatik boyutlara ulaştı.

CHP Milletvekili Cevdet Akay’ın ekonomik göstergeler üzerinden yaptığı karşılaştırma da Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’nin ekonomide yarattığı büyük tahribatı gözler önüne serdi. Yurttaşın içinde bulunduğu ekonomik buhrana ayna tutan bazı veriler, şöyle sıralandı:

• 2018’de 4,6 TL olan dolar kuru, Kasım itibarıyla 28,8 TL oldu.

• 2018’de 190,4 TL olan gram altın, Kasım 2023 itibarıyla bin 848 TL’ye çıktı.

• 2018’de 1,25 TL olan 200 gram ekmek, Kasım 2023 itibarıyla 8 TL’den satılmaya başlandı.

• 2018’de 3 TL olan domatesin kilogram fiyatı Kasım 2023 itibarıyla 25 TL’ye yükseldi.

• 2018’de kilogramı 3,84 TL’den satılan biber, Kasım 2023 itibarıyla 30 TL’lik kilogram fiyatıyla raflarda yerini aldı.