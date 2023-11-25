Sabahın 6'sında başlıyorlar ve binlerce kilo ürün hasat ediyorlar

Türkiye'nin dört bir yanında hasat sezonu sürüyor. Türkiye konum itibariyle önemli bir ülke. Ülkemizin dört bir yanında tarım önemli bir geçim kaynağı. Üreticiler ve komisyoncular kadar mevsimlik işçiler de tarım ekonomisi sayesinde geçimlerini sağlıyorlar.

ZORLU HASAT SÜRECİ

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre; Mardin'in Ömerli ilçesinde mevsimlik işçilerin mesaisi, sabah saat 06.00'da soğuk havada başlayıp gün boyu devam ediyor.

Pazar ve market tezgahlarında yer alan sebze ve meyveleri tarladan bin bir emekle toplayan tarım işçileri, yağmura, çamura ve soğuğa aldırış etmeden çalışıyor. Mevsimlik işçilerden Cano Kendirci, sabah 06.00 gibi dağlık alandan yürüyerek çalıştıkları tarlaya geldiklerini ve 09.00'a kadar çalıştıklarını söyledi.

Üzüm bağlarında işleri bittiğinde başka yere geçerek armut ve benzeri ürünler topladıklarını ifade eden Kendirci, "Üzüm ve diğer ürünlerde hasat geçen seneye göre bu sene daha az. En zorlandığımız yürümek ve hava şartlarının kötü olması. Sabahları soğuk oluyor. Yağmur, çamurda üstümüz başımız batıyor. Tarlaya araba gelmediği için uzun bir yol kat ediyoruz. Topladığımız ürünleri kasalara yerleştirip arkadaşlarımız ile arabaya yerleştiriyoruz. Çok yoruluyoruz fakat ekmek paramızı kazanıyoruz" dedi.

Edinilen bilgiye göre son hasadın bölgede tamamlandığı öğrenildi