Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na 'Arjantin' uyarısı: İvedilikle hayata geçirilmesi gerekir

Prof. Özgür Demirtaş, Merkez Bankası'na çağrıda bulunarak, faiz artışının yanında yapısal reformların yapılması gerektiğini söyledi.

Son Güncelleme:
Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na 'Arjantin' uyarısı: İvedilikle hayata geçirilmesi gerekir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini piyasa beklentilerinin üzerindeki 500 baz puanlık bir artışla yüzde 40 seviyesine çıkardı.

14 Mayıs ve 28 Mayıs Seçimleri sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimek'in, Merkez Bankası'nın başına da Hafize Gaye Erkal'ın geçmesiyle, politika faizinde ilerlenen düşüş politikası yerini artışa bırakmıştı.

Ekonomist Prof. Özgür Demirtaş, faiz arttırımıyla ilgili Merkez Bankası'nı uyararak Arjantin örneğini verdi.

Demirtaş, "Türkiye'nin Arjantin örneğini iyi incelemesi lazım" diyerek faiz arttırımının yanında yapısal reformlara dikkat çekti.

Özgür Demirtaş'ın sözleri şöyle:

"Türkiye'nin Arjantin örneğini iyi incelemesi lazım. Arjantin sürekli faiz arttırmasına rağmen enflasyonu kontrol edemedi. Bunun nedeni faiz arttırımının yanında yapması gereken diğer yapısal reformları yapmaması. Faiz arttırımı geçmişte yapılan hataların bir bedelidir. Acı verir. Bu acıyı çekmemize değmesi için diğer yapısal reformların ivedilikle hayata geçirilmesi gerekir."

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Arjantin Özgür Demirtaş Merkez Bankası Faiz
Son Güncelleme:
FOX TV'den ATV, SHOW TV, TRT1 ve Kanal D'yi sarsacak rapor! Veriler konuştu FOX TV'den ATV, SHOW TV, TRT1 ve Kanal D'yi sarsacak rapor! Veriler konuştu
İktidara 'faiz' eleştirisi: "Nas mı değişti yoksa değerleriniz mi?" "Nas mı değişti yoksa değerleriniz mi?"
CHP'li Karabat'tan Mehmet Şimşek'e uyarı: "Çok derin bir operasyon yürütülüyor özellikle Arap sermayesine söz verildi" "Çok derin bir operasyon yürütülüyor özellikle Arap sermayesine söz verildi"
İhanet konusunda usta olan 3 burç! Onlarla evlenmek gerçekten riskli İhanet konusunda usta olan 3 burç! Onlarla evlenmek gerçekten riskli
ÇOK OKUNANLAR
Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftinden aldatma haberleriyle ilgili ilk açıklama geldi Ünlü çiftten aldatma haberleriyle ilgili ilk açıklama geldi
Deniz Akkaya ünlü ismin mesajını ifşa etti, hesap kapandı: "Benden para istedi" Deniz Akkaya ünlü ismin mesajını ifşa etti, hesap kapandı: "Benden para istedi"
BBC seçti: İşte 2023 yılının en iyi 20 filmi 2023 yılının en iyi 20 filmi
Kulis: AKP'nin İstanbul adaylığı için yarış iki isim arasında olacak AKP'nin İstanbul adaylığı için yarış iki isim arasında olacak
Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 67 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı Meteoroloji'den 67 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı