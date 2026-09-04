Savaş Endişesi Altını Uçurdu! Gram Altından 7 Bin Lira Sınırına Dayandı

Küresel piyasalardaki jeopolitik risklerin gölgesinde rekor serisine devam eden gram altın 6 bin 950 liraya dayanırken; çeyrek altın 11 bin 359, cumhuriyet altını ise 45 bin 227 liradan işlem görüyor.

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Savaş Endişesi Altını Uçurdu! Gram Altından 7 Bin Lira Sınırına Dayandı
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Altın piyasası, küresel çapta tırmanan askeri ve ekonomik krizlerin gölgesinde yeni zirveleri test ediyor. Dün ons altındaki yükselişe paralel olarak yüzde 2 değer kazanan gram altın, yeni güne de artış trendiyle başladı. Güvenli liman arayışındaki yatırımcıların yoğun talebiyle gram altın saat 10.00 itibarıyla 6 bin 950 lira seviyesine ulaştı.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTININDA SON DURUM

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 359 liradan, cumhuriyet altını 45 bin 227 liradan satılıyor. Altının onsu yüzde 0,2 değer kaybıyla 4 bin 461 dolardan alıcı buluyor.

ORTA DOĞU GERİLİMİ VE PETROL KRİZİ TETİKLİYOR

Orta Doğu'daki askeri gerilimlerin henüz tam anlamıyla sönümlenmemesi, piyasalarda savaş riskine ilişkin endişelerin canlı kalmasına neden oluyor. Halihazırda fiyatlamalar, dünya genelinde devam eden enflasyon riskini barındırırken, merkez bankalarının bu ay alacağı politika kararlarına ilişkin şahin tahminler öne çıkıyor.

ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz artırım beklentileri bir miktar zayıflasa da şahin öngörülerin varlığını koruması ve yüksek seyretmeye devam eden tahvil faizleri altın fiyatlarını baskılıyor.

Enerji tarafında kasım vadeli Brent petrol, varil başına 95 dolar civarındaki seyrini koruyor. ABD-İran gerilimi, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğine ilişkin riskler ve İran'ın enerji altyapısına yönelik olası saldırı endişeleri arz güvenliğini gündemde tutuyor.

GÖZLER ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİNDE

Analistler, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ve yatırımcılara Fed'in bundan sonraki politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kurunun takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında ise ABD'de istihdam verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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