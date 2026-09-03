Merkez Bankası’nın Toplam Rezervleri Geriledi! Rakam Belli Oldu

TCMB’nin toplam rezervleri, 28 Ağustos haftasında önceki haftaya göre 252 milyon dolar gerileyerek 188 milyar 198 milyon dolar oldu. Bu dönemde brüt döviz rezervleri 3 milyar 119 milyon dolar azalırken, altın rezervleri 2 milyar 868 milyon dolar arttı.

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Merkez Bankası’nın Toplam Rezervleri Geriledi! Rakam Belli Oldu
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri, 28 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 252 milyon dolar azalarak 188 milyar 198 milyon dolar seviyesine geriledi. TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, 28 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri 3 milyar 119 milyon dolar düşüşle 71 milyar 109 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri 21 Ağustos’ta 74 milyar 228 milyon dolar düzeyindeydi.

ALTIN REZERVLERİNDE ARTIŞ

Aynı dönemde Merkez Bankası’nın altın rezervleri ise 2 milyar 868 milyon dolar yükseldi. Böylece altın rezervleri 114 milyar 221 milyon dolardan 117 milyar 89 milyon dolara çıktı.

TOPLAM REZERVLERDE 252 MİLYON DOLARLIK DÜŞÜŞ

Döviz ve altın rezervlerindeki değişim sonucunda TCMB’nin toplam rezervleri 21 Ağustos haftasındaki 188 milyar 450 milyon dolar seviyesinden 28 Ağustos haftasında 188 milyar 198 milyon dolara geriledi. Böylece toplam rezervlerde haftalık bazda 252 milyon dolarlık azalış kaydedildi.

Kaynak: AA

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