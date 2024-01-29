Savaş çanları çaldı, altın fiyatları yükseldi: Gram altın ne kadar?

Ürdün'de ABD'ye ait bir askeri üsse insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi.

Saldırıda 3 ABD askeri öldürülürken, ABD Başkanı Joe Biden, "Hiç şüpheniz olmasın ki, sorumlulardan, kendi seçeceğimiz zamanda ve şekilde hesap soracağız" dedi.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Biden'in açıklamaları sonrası Orta Doğu'da gerilim artarken, güvenli liman olan altın fiyatları yönünü yukarı doğru çevirdi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Söz konusu gelişmeler sonrası yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın, bin 982 TL'den işlem görmeye başladı. Cuma günü altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 düşüşle bin 962 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 320 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 530 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI HAREKETLENDİ

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,6 artışla 2 bin 31 dolar seviyesinde dengelendi.

GÖZLER FED'DE

Öte yandan para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin altın fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem