Savaş çanları çaldı, altın fiyatları yükseldi: Gram altın ne kadar?

ABD'ye ait bir askeri üsse insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırı sonrası Orta Doğu'da gerilim artarken, güvenli liman olan altın fiyatları yönünü yukarı doğru çevirdi. Bu gelişmeler sonrası gram altın, yeni haftaya yükselişe geçti.

Son Güncelleme:
Savaş çanları çaldı, altın fiyatları yükseldi: Gram altın ne kadar?

Ürdün'de ABD'ye ait bir askeri üsse insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi.

Saldırıda 3 ABD askeri öldürülürken, ABD Başkanı Joe Biden, "Hiç şüpheniz olmasın ki, sorumlulardan, kendi seçeceğimiz zamanda ve şekilde hesap soracağız" dedi.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Biden'in açıklamaları sonrası Orta Doğu'da gerilim artarken, güvenli liman olan altın fiyatları yönünü yukarı doğru çevirdi.

Savaş çanları çaldı, altın fiyatları yükseldi: Gram altın ne kadar? - Resim : 1

GRAM ALTIN NE KADAR?

Söz konusu gelişmeler sonrası yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın, bin 982 TL'den işlem görmeye başladı. Cuma günü altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 düşüşle bin 962 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 320 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 530 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI HAREKETLENDİ

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,6 artışla 2 bin 31 dolar seviyesinde dengelendi.

GÖZLER FED'DE

Öte yandan para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin altın fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Dolar/TL kurunda 'savaş' ve 'Fed' baskısı!Dolar/TL kurunda 'savaş' ve 'Fed' baskısı!Ekonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Altın fiyatları Gram Altın Ons Altın Çeyrek Altın Cumhuriyet altını FED ABD
Son Güncelleme:
Bakan Işıkhan, asgari ücretteki 2 lirayı anlattı Bakan Işıkhan, asgari ücretteki 2 lirayı anlattı
Pilavım tutmuyor diyenlere... Tane tane pilav yapmanın sırrı! 1 bardak eklenmeli... Pilavım tutmuyor diyenlere... Tane tane pilav yapmanın sırrı! 1 bardak eklenmeli...
IQ'su en yüksek 3 burç! Beyinleri ve hafızaları diğer burçlara göre daha üstün IQ'su en yüksek 3 burç! Beyinleri ve hafızaları diğer burçlara göre daha üstün
Son bir ayda her gün ortalama 25 bin dosya icralık oldu Son bir ayda her gün ortalama 25 bin dosya icralık oldu
ÇOK OKUNANLAR
Fatih Altaylı tarih ve oran verdi: Emekliye bir zam daha yapılabilir Emekliye bir zam daha yapılabilir
İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki fark dikkat çekti, 'İYİ Parti adayı' yüzde 3'ü göremedi İmamoğlu ile Kurum arasındaki fark dikkat çekti, 'İYİ Parti adayı' yüzde 3'ü göremedi
Motorine zam geliyor! 1 liranın üzerinde... Motorine zam geliyor! Bu geceden itibaren geçerli
'15 Temmuz gazisi' Metin Kolca'nın çelişkilerle dolu ifadesi: Bir gece önce pavyondaymış! '15 Temmuz gazisi' Metin Kolca'nın çelişkilerle dolu ifadesi: Bir gece önce pavyondaymış!
CHP lideri Özgür Özel'den Battal İlgezdi'ye yanıt: Tasfiye söz konusu değil, hatta 'Bazı yerlere kendine yakın isimleri koymalıydın' diye eleştiriliyorum 'Hatta 'Bazı yerlere kendine yakın isimleri koymalıydın' diye eleştiriliyorum'