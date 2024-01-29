Bakan Işıkhan, asgari ücretteki 2 lirayı anlattı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 17 bin 2 TL olarak belirlenen asgari ücretteki küsuratın detaylarını anlattı.

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Bakan Işıkhan, asgari ücretteki 2 lirayı anlattı

2024 yılı için belirlenen 17.002 TL'deki küsurat, halen sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TRT Haber'de gündemde yer alan başlıklarla ilgili soruları yanıtlarken, bahse konu iki liraya da değindi.

Işıkhan, asgari ücretin komisyon tarafından belirlendiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Asgari ücret belirlenirken, günlük ve brüt olarak belirlenmekte. Biz net olarak ifade ediyoruz ama brüt olarak belirleniyor. Saatlik ve aylık tutarlar da buna göre hesaplanıyor. Tamamen teknik bir şey. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yaptığı bir düzenleme. Şimdi buna göre de 2024 yılı brüt asgari ücretin aylık tutarı brüt olarak 20 bin 2 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Saatlik tutarı da 88 lira 90 kuruş olarak belirlenmiş. Kesintilerin ardından da net asgari ücret tutarı da 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak belirleniyor. Biz de bu rakamı ifade ettik."

Bakan Işıkhan, asgari ücretteki 2 lirayı anlattı - Resim : 1

GÜNDEM OLMUŞTU

2 TL detayı, özellikle asgari ücretin açıklandığı gün sosyal medyada gündem olmuştu. Birçok kullanıcı, esprili görsellerle küsuratı tiye alan paylaşımlarda bulunmuştu.

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