Fiyatı ekmeği solladı: Erdoğan'ın 'çay simit' hesabı yıllar sonra yeniden gündeme geldi

Bir zamanlar yoksulun karnını doyuran simit de artık lüks oldu. Ankara’da bir simidin fiyatı ekmeği de geride bırakarak 15 liraya çıktı. İçinde bulunulan durum, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1993’te Refah Partisi’nde siyaset yaparken dönemin Başbakanı Tansu Çiller’i “Çay-simit hesabı” ile eleştirmesini akıllara getirdi. Erdoğan’ın iktidarının 22. yılında yapılan çay simit hesabı 5 kişilik bir aile için 11 bin 250 liraya ulaşıyor.

Sözcü'de yer alan habere göre, AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında bir simit 0.2 TL, bir bardak çay ise 0.1 TL’ydi. 10 Temmuz 2018’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçildiğinde ise simidin fiyatı 1.25 TL, çayın fiyatı 2.5 TL’ydi. Simide yapılan rekor zam akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Çay-simit hesabını” getirdi. Erdoğan, 1993’te Refah Partisi’nde siyaset yaparken dönemin Başbakanı Tansu Çiller’i “Çay-simit hesabı” ile eleştirip “Bu zalim yönetim, bu aziz millete bir bardak çayla bir simidi bile layık görmüyor’’ demiş ve çay-simit hesabı yaparak şöyle demişti:

“Bu kardeşinizin her zaman bir hesabı var. Bir bardak çay kaç para? Simit kaç para? Üç tane çocuğunuz, hatun dört, siz beş. Bakın çay ve simidin dışında başka bir şey yemeyeceksiniz. Ay 30 gün. Ne yapar? Evin kirasını kim ödeyecek? Elektrik, su parasını kim ödeyecek? Çoluk çocuğun okul masrafını kim karşılayacak? Soruyorum sizlere; Bu zalim yönetim, bu aziz millete bir bardak çayla bir simidi bile layık görmüyor. Bunların peşinden nasıl gideceksiniz?”

5 KİŞİLİK BİR AİLENİN ÇAY SİMİT HESABI 11 BİN 250 LİRA

Erdoğan’ın iktidarının 22. yılında yapılan çay simit hesabı 5 kişilik bir aile için 11 bin 250 liraya ulaşıyor. Bir bardak çay 10 TL, simit ise 15 lira. Tek öğünde bir simit yiyip, bir bardak çay içmek 25 lirayı buluyor. Beş kişilik ailenin bir öğünü 125 liraya üç öğün günlük simit-çay harcaması ise 375 TL liraya ulaşıyor. 17 bin 2 lira asgari ücretli bir vatandaşın eline bu hesaba göre 5 bin 572 lira kalıyor.