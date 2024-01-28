Memur emeklileri 22 yılda TL gibi eridi: Emekli maaşları 2002'den 2024'e 17 bin TL eksildi

Memur emeklilerinin AKP iktidarındaki 22 yılın sonunda aylık kaybı 17 bin 55 TL'yi buldu.

Memur emeklileri 22 yılda TL gibi eridi: Emekli maaşları 2002'den 2024'e 17 bin TL eksildi

AKP'nin 22 yıllık iktidarında emekli maaşları da Türk Lirası gibi eridi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılını 'Emekliler Yılı' ilan ettiği açıklamasında, emekli maaşlarının 10 bin TL'ye çıkarıldığını açıklamıştı.

Ortalama memur emeklisinin aylıkları ise 15.445 TL olarak belirlenmişti.

Mevcut iktidarın başa geldiği 2002 yılında ortalama bir memur maaşı 578 TL iken, memur emeklisinin aylığı ise 502 TL'ydi.

Memur emeklisi, memur maaşının yüzde 87'si oranında bir maaş alıyordu.

Emekliler Yılına gelindiğinde ise ortalama memur maaşı 37 bin 333 TL iken, memur emeklisinin ortalama aylığı ise 15 bin 445 TL.

Memur emekli aylığının memur maaşına oranı ise yüzde 41!

YÜZDE 100'DEN FAZLA ERİME VAR

Aziz Çelik'in Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı verilerinden derlemesine göre, memur emeklisinin maaşı, 2002'deki orana göre olsaydı 32.500 TL olacaktı.

Oransal bakımdan memur emeklisi 22 yılda maaşının yüzde 100'den fazlasını kaybetti.

22 yıl önceki orana göre memur emeklisinin kaybı 17 bin 55 TL'yi buldu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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