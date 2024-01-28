Tasarruf genelgesi kamuya işlemedi: 1,5 milyar TL’lik taşıt satın alındı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in tasarruf genelgesi uygulanmadı. Genelgenin yürürlüğe girdiği ağustos ayından aralığa kadar kamuda 1,5 milyar TL’lik taşıt satın alındığı ortaya çıktı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Harcamaların yeniden gözden geçirilmesi ve tasarruf takibinin taviz verilmeden sağlanması gerektiğini” belirterek Temmuz 2023’te tüm kamu kurumlarına genelge gönderdi. 17 Temmuz’da gönderilen Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nde, “Kamu harcamalarının rasyonelleştirileceği” savunuldu. Genelge ile kamu kurumlarının temsil, tören ve ağırlama giderlerinin yanı sıra taşıt alım giderlerini de kısmaları talep edildi.

2023 yılına yönelik bütçe gerçekleşme verileri ise Bakan Şimşek imzası ile kamu kurumlarına gönderilen genelgenin etkisizliğini gözler önüne serdi. Kamunun, taşıt alımı için harcadığı paranın, genelgenin yayımlandığı aydan itibaren daha da arttığı ortaya çıktı.

Bütçe verilerine göre, Ocak-Temmuz döneminde kamu adına toplan 255 milyon 38 bin TL’lik kara taşıtı (binek otomobil-kamyon-kamyonet-minibüs-midibüs) satın alındı. 2023’ün Ocak-Temmuz döneminde taşıt alımı için en çok harcamanın gerçekleştirildiği ay, 89 milyon 121 bin TL’lik harcama ile Nisan ayı oldu.

Kamunun taşıt alım harcamasında, genelgenin yayımlandığı ay itibarıyla çarpıcı artış kaydedildi. Ocak-Temmuz döneminde 255 milyon TL olan kamunun taşıt alım harcaması, Ağustos-Aralık döneminde 1 milyar 540 milyon 115 bin TL olarak kayıtlara geçti. Temmuz ayında 84 milyon 667 bin TL olan taşıt alımı için harcanan para, Ağustos ayında 175 milyon 634 bin TL’ye fırladı. Taşıt alımı için genel bütçeden yapılan harcamada yaşanan artış, Eylül ayı itibarıyla devam etti. Eylül-Aralık döneminde taşıt alımı için harcanan para, aylara göre şöyle sıralandı:

• Eylül: 241 milyon 461 bin TL

• Ekim: 355 milyon 101 bin TL

• Kasım: 137 milyon 106 bin TL

• Aralık: 630 milyon 812 bin TL