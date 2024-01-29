Son bir ayda her gün ortalama 25 bin dosya icralık oldu

2024’ün ilk 28 gününde icra dairelerine giden toplam dosya sayısı 718 bin 238’e ulaştı. Yeni yılda her gün ortalama 25 bin dosya icralık oldu. UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısı da 21.3 milyona yükseldi.

Konuyla ilgili Sözcü’den Müslüm Evci’ye değerlendirmelerde bulunan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Her dosyasının 1 kişi üzerinden açıldığı düşünüldüğünde, ülkemizde her 4 vatandaşımızdan birinin icralık durumda olduğu ortaya çıkmaktır” dedi.

Son bir hafta içerisinde gelen icra dosyası sayısının ise 155.8 bin olduğunu söyleyen CHP’li Gürer, “85 milyon nüfuslu ülkemizde sadece 1 hafta içerisinde 155 binden fazla icra dosyası geliyor. Bu inanılmaz bir rakam. Başka bir ifadeyle günde 22 bin ile 25 bin arası yeni icra dosyası hazırlanıyor” ifadelerini kullandı.

Gürer, “Borçlarını ödeyemeyenlerin sayısı her geçen gün katlandı. Yılbaşından bu yana icra dosyalarındaki sayısının yüzde 15’lere varan oranda artması, vatandaşın halini net bir şekilde ortaya koyuyor. Yoksullaşan kesimlerde böyle giderse icralık olmayan vatandaş kalmayacak” dedi.