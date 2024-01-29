Dolar/TL kurunda 'savaş' ve 'Fed' baskısı!

Yurt içi piyasalarda enflasyon endişesi hakim görüş olarak kalmaya devam ederken, TL'nin daha da değer kaybedeceği beklentisi dolar/TL kuru üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Öte yandan para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in çarşamba günü politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, Ürdün'de ABD'ye ait bir askeri üsse insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 ABD askeri öldürülürken, ABD Başkanı Joe Biden, "Hiç şüpheniz olmasın ki, sorumlulardan, kendi seçeceğimiz zamanda ve şekilde hesap soracağız" dedi.

DOLAR KURUNDA SON DURUM

Söz konusu gelişmeler sonrası dolar/TL, 30,35 TL seviyesine ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

TL'NİN DEĞER KAYBI SÜRÜYOR

TL ise, ocak ayında yüzde 2,7 değer yitirdi. Öte yandan TL, aralık ayında yüzde 2,2 değer kaybetmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem