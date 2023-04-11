Sanayi üretiminde sert düşüş!

Sanayi üretimi şubat ayında yıllık yüzde 8,2, aylık yüzde 6 azaldı. Yıllık düşüş Mayıs 2020'den beri en büyük düşüş olarak kayda geçti.

Sanayi üretiminde sert düşüş!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Sanayi Üretim Endeksi’ni açıkladı.

Buna göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 6 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde11,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,6 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı.

DEPREM BÖLGESİNDE YÜZDE 67 ORANINDA CEVAP ALINDI

Sanayi Üretim Endeksi’nin hesaplanmasında Aylık Sanayi Üretim Anketi ve Katma Değer Vergisi (KDV) beyannamelerinden elde edilen veriler kullanılıyor. Türkiye’nin yaşamış olduğu deprem felaketinden etkilenen illerde mücbir sebep ilan edilmiş ve beyannameler ertelenmiş, bu illerden derlenen anketlerden yüzde 67 oranında cevap alınabildi.

Bu nedenle, 2023 Şubat ayına ilişkin hesaplamalarda eksik gözlemler için e-fatura, e-arşiv fatura verileri gibi alternatif veri kaynakları ve istatistiksel yöntemler kullanılarak tahmin yapıldı. Bu yöntemlerle tahmin edilen büyüklüğün toplam içindeki payı yüzde 1,94'tür.

Kaynak: Gerçek Gündem

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